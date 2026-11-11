В Ленинградской области во время отражения атаки дронов разбился ударный вертолет Ка-52

В Ленинградской области РФ разбился ударный вертолет Ка-52. Это произошло во время попыток россиян отразить ночную атаку дронов на регион.

Экипаж не выжил. Об этом пишут российские пропагандисты и провоенные паблики.

Россия потеряла Ка-52 в результате "дружественного огня"?

Первым на потерю очередного новейшего борта намекнул автор канала Fighterbomber Илья Туманов, который позиционирует себя как военного летчика в отставке.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полета, братья", – написал он, сопроводив пост черным квадратом с датой "11.11.2016".

Скриншот сообщения

Что именно скрывалось за формулировкой "очень, очень, очень дорого" – позднее уточнили другие Z-паблики. Враг потерял еще один Ка-52 вместе с экипажем – вероятно, в результате "дружественного огня"

"Иногда мы теряем самое дорогое, что у нас есть. И, к сожалению, ребят уже не вернуть. Вечного полета, небесные воины", – писал другой Z-канал.

Скриншот сообщения

В то же время украинский Telegram-канал "Тарас Григорович сообщает" обратил внимание на сообщения, которые можно трактовать как намек на то, что потеряны два Ка-52.

Скриншот сообщений. Источник: "Тарас Григорьевич сообщает"

Впрочем, добавляют в канале, автор сообщения мог просто "криво" сформулировать мысль, и на самом деле речь шла о двух членах экипажа Ка-52 – пилоте и штурмане.

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов.

Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

27 июня 2008 года в Арсеньеве (Приморский край) на аэродроме авиазавода "Прогресс" состоялся первый испытательный полет первого Ка-52 из опытной партии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 ноября в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Зарево от него было видно даже из Эстонии.