"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

В Крыму этой ночью звучали взрывы. Под ударом мог оказаться Крымский мост: движение по нему закрыто еще с ночи, образовалась огромная очередь из автомобилей.

В сети сообщают о "10 прилетах", обратил внимание автор канала Supernova+. Позже поражение подтвердил назначенный Москвой гауляйтер Сергей Аксенов.

Украина ударила по Крымскому мосту

Утром 16 ноября в российских пабликах начали писать о вероятном поражении Крымского моста.

Некоторые пользователи насчитали "10 прилетов" по объекту.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщений

Еще около 2 часов ночи оккупанты перекрыли движение по мосту, закрыт он был и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта. Россияне жаловались на задержки поездов.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

К утру на въездах на мост образовались гигантские очереди из автомобилей.

Атаку на Крымский мост подтвердил Аксенов.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб", – написал он.

Скриншот сообщения

Судя по тому, что оккупанты рассчитывают открыть движение уже через несколько часов, о серьезных разрушениях речь вряд ли идет.

У пропагандистов РФ первый шок сменился триумфальным настроением: z-каналы наперегонки принялись радоваться тому, что незаконно возведенный Крымский мост "устоял".

"Р*сня публикует свежее фото временной переправы под названием Крымский мост. Заявлено как "устоял". То есть никого не беспокоит, что средствам поражения удалось преодолеть оборону одного из наиболее защищенных объектов на планете. И вряд ли эта атака была последней. Мосту п*зда. Вопрос только времени. Ждем спутниковые снимки", – отметили в Exilenova+, показав фото моста в расфокусе, которое, по убеждению россиян, должно доказать его невредимость.

Крымский мост

Тем временем один из z-каналов утверждал, что по состоянию на 9 часов утра (по Киеву) в очередях у Крымского моста с обеих сторон застряли около 2 тысяч машин.

Со ссылкой на собственные источники, этот канал также заявил, что "боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, от удара арку визуально повело примерно на 15 градусов".

Скриншот сообщения

Он заверял, что до 9 утра по Киеву поезда уже пошли через мост, автомобили же оккупанты собираются пустить к 12-ти (11 часам по киевскому времени).

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре в ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен. Главной причиной там назвали "отсутствие военного значения" у этого сооружения.

Оккупанты же и после этого сообщения готовились к будущим ударам.