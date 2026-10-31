В Минобороны раскрыли, сколько украинцев пострадали от мин с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировали тысячи случаев подрывов на минах и других взрывоопасных предметах. В результате таких инцидентов погибли сотни людей, еще больше получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших есть дети, пенсионеры, фермеры, водители и работники критической инфраструктуры. В Министерстве обороны рассказали о масштабах проблемы и механизмах помощи тем, кто пострадал от взрывоопасных предметов.

Сколько украинцев пострадали от мин с начала войны

С начала полномасштабной войны России против Украины верифицировано 1256 несчастных случаев, связанных с минами и другими взрывоопасными предметами. Всего в результате таких инцидентов пострадали 1757 человек.

По приведенным данным, 510 украинцев погибли, еще 1247 получили травмы разной степени тяжести.

Сколько детей пострадали от мин в Украине

Особое внимание уделили помощи детям, пострадавшим от мин и других взрывоопасных предметов.

С начала полномасштабной войны погибли 26 детей: 25 мальчиков и одна девочка. Еще 145 детей получили ранения. Среди них – 125 мальчиков и 20 девочек.

Всего среди пострадавших есть представители разных профессий и социальных групп. В частности, это пенсионеры, безработные, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры и специалисты по разминированию.

Какую помощь должны получать пострадавшие от взрывоопасных предметов

Во время воркшопа обсудили практическое применение международного стандарта IMAS 13.10. Он определяет подходы к обеспечению пострадавшим беспрепятственного доступа к необходимым услугам.

Речь идет о психологической и психосоциальной поддержке, медицинской помощи, реабилитации, финансовой и образовательной поддержке. Также стандарт предусматривает содействие интеграции или адаптивной реинтеграции пострадавших в социально-экономическую жизнь.

Представитель Министерства обороны Украины представил практическую модель сбора и анализа информации о людях, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Как работает механизм перенаправления пострадавших в организации

Основой этой модели является интерактивная карта инцидентов с минами и взрывоопасными остатками войны. Ее администрирует и наполняет секретариат Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Отдельно во время мероприятия продемонстрировали механизм перенаправления пострадавших в организации, которые могут предоставить им необходимую помощь.

В частности, с письменного согласия человека его данные из базы Национального органа по минным инцидентам могут передать проверенной организации соответствующего профиля. Это позволяет направить пострадавшего в учреждение, которое может предоставить необходимые услуги.

Сколько пострадавших уже получили помощь

Механизм перенаправления уже дает практические результаты. С 2023 года благодаря ему помощь получили 185 человек, пострадавших от мин и других взрывоопасных предметов.

При поддержке профильных гуманитарных организаций им предоставили услуги по лечению, реабилитации и перевозке. Также пострадавшие получили возможность дистанционного обучения и помощь в трудоустройстве.

Общая ориентировочная стоимость предоставленной помощи составляет почти 3,4 млн гривен.

Кто собирает данные о минных инцидентах и на какую помощь можно рассчитывать

Систематический сбор информации о подрывах на минах проводит Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

На основе этих данных международные организации могут оказывать поддержку пострадавшим, которые обращаются к ним с соответствующим заявлением.

В частности, такая помощь может включать:

оплату расходов на лечение и реабилитацию;

обеспечение средствами для дистанционного обучения;

обеспечение средствами для дистанционной работы людей с минно-взрывными травмами.

Таким образом, помощь пострадавшим предусматривает не только медицинское восстановление, но и поддержку в учебе, трудоустройстве и возвращении к социально-экономической жизни.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что Украина будет фиксировать расходы на разминирование в международном Реестре ущерба. Это должно сформировать документальную базу для дальнейшего требования компенсации от агрессора.