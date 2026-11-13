В Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известно

По состоянию на 13 ноября фиксируются ограничения работы терминалов Starshield на скорости 161 км/ч над временно оккупированной территорией Украины. В то же время ограничения на территории, подконтрольной Украине, не зафиксированы.

Министерство обороны коммуницирует с представителями SpaceX, чтобы исправить ситуацию. Также обращается к Министерству войны США за дополнительными разъяснениями. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Ограничение скорости Starshield

Специалисты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по состоянию на пятницу, 13 ноября, фиксируют ограничение скорости работы Starshield на уровне 161 км/ч над всей временно оккупированной россиянами территорией Украины. При этом ограничения на территории, подконтрольной Украине, не зафиксированы.

Министерство обороны ведет переговоры с представителями SpaceX, чтобы получить объяснения и исправить ситуацию. Также обращается в Министерство войны США за дополнительными разъяснениями.

Что предшествовало