В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробности

В Москве днем 13 ноября прямо на дороге взорвался автомобиль. Взрыв прогремел после того, как машина проехала около 200 м: взрывной волной выбило водительскую дверь, водитель ранен.

О происшествии сообщили российские пропагандисты. Позже они заявили, что владельцем взорванной машины является бывший пресс-секретарь украинского премьера-беглеца Николая Азарова – Сергей Заворотный.

Что известно о взрыве в Москве

Утром в пятницу российские провластные СМИ начали сообщать о "хлопке" в Москве. Во время движения по улице Кировоградская в районе Чертаново взорвался автомобиль Toyota Fortuner.

Взрыв был такой силы, что водителя выбросило из автомобиля.

Сначала пропагандисты уверяли, что наиболее вероятной причиной взрыва стала газовая установка. Однако после того, как в сети появились фото искореженного автомобиля с очень сильно поврежденной водительской дверью, о взрыве газа они подзабыли.

Вместо этого назвали имя владельца автомобиля.

"Взорванный в Москве автомобиль принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова... Черный Toyota Fortuner проехал около 200 метров по улице Кировоградской после того, как выехал со двора. Внедорожник оформлен на кандидата исторических наук, пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, журналиста Сергея Заворотного. Сейчас его везут в больницу", – написал один из российских каналов, связанных с правоохранительными органами.

Сергей Заворотный

В результате взрыва Заворотный получил осколочные ранения груди и спины, также у него серьезно повреждены ноги.

"По предварительным данным, под водительское сиденье было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько минут после того, как машина выехала со двора на улице Кировоградской. 72-летний Сергей Заворотный выжил, его срочно везут в больницу", – писал один из российских каналов-миллионников.

Впоследствии там добавили, что Заворотный находится в тяжелом состоянии.

"Мощность заложенного под днище взорванного джипа СВУ могла составить около 300 граммов... Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно... Возбуждено уголовное дело", – пишут пропагандисты.

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