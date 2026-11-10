В Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. Видео

В ночь на 10 ноября на территории страны-агрессора России было неспокойно. Серия взрывов прогремела в городе Старая Русса Новгородской области.

Под атаку, вероятно, попал 123-й авиационный ремонтный завод, который обслуживает, в частности, и военные самолеты. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Детали атаки

"В Новгородской области прогремела серия взрывов. Вероятно, Силы обороны атаковали 123-й авиационный ремонтный завод", – говорится в сообщении.

Последствия атаки в Новгородской области. Источник: t.me/supernova_plus

Последствия атаки в Новгородской области. Источник: t.me/supernova_plus

В комментариях местных пабликов россияне активно обсуждали ночную "движуху" и "салют" в городе Старая Русса. Также они сообщали о перебоях с электроснабжением и движении пожарных машин в направлении авиаремонтного завода.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что во время атаки было слышно множество взрывов, а вдали виднелся огонь. По ее словам, якобы удалось сбить как минимум два беспилотника.

Сообщение. Источник: Скриншот

Сообщение. Источник: Скриншот

По информации российских мониторинговых каналов, об опасности атаки беспилотников в Новгородской области объявили почти сразу после полуночи.

Информация о последствиях атаки пока требует дополнительного подтверждения.

t.me/supernova_plus/62757 Показати повністю

Что известно об объекте

123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе занимается ремонтом и техническим обслуживанием российской военно-транспортной авиации. В частности, предприятие работает с самолетами Ил-76, Ил-78 и Л-410, а также ремонтирует авиационные двигатели.

Кроме того, завод проводит восстановление и модернизацию авиационных систем и является одним из крупнейших исполнителей государственного оборонного заказа в Новгородской области.

Карта. Источник: google.com

Предприятие уже подвергалось атаке 17 марта. Тогда, по имеющейся информации, был поражен ангар, предназначенный для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе гремели взрывы, под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах. На территории предприятия зафиксировано несколько очагов возгорания.