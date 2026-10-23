В Нижегородской области атакован центр обработки данных налоговой службы: появились подробности. Видео

В ночь на 23 октября атаковали центр обработки данных Федеральной налоговой службы РФ в городе Городец Нижегородской области. Это один из двух ключевых дата-центров российской налоговой службы, работающих в геораспределенном режиме.

Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там также опубликовали видео произошедшего.

В Exilenova+ подтвердили взр... Источник: Telegram-канал Exilenova+ Развернуть

По данным канала, на объекте хранят и обрабатывают информацию государственных реестров РФ, в том числе налоговые базы данных. Его поражение потенциально может сказаться на работе государственных информационных систем России.

При этом масштабы повреждений и последствия атаки пока требуют подтверждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 октября украинские силы нанесли удары по ряду объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области РФ. Среди них – дата-центр российской соцсети "Вконтакте", нефтяной терминал, склад маркетплейса Ozon и электроподстанция. По словам местного губернатора, из-за поражения последней около 20 тысяч человек остались без света.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что эти атаки выявили уязвимости российской противовоздушной обороны и проблемы с командованием и управлением. По оценке аналитиков, удары по цифровой инфраструктуре и дата-центрам вызывали масштабные перебои в работе сервисов и электроснабжении.