В Республике Коми атакован НПЗ: после взрывов поднялся дым. Фото и видео
Атакован НПЗ в Ухте
Силы обороны Украины 9 октября атаковали Республику Коми в России. Под ударом оказался Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.
На предприятии после прилетов вспыхнул пожар, над ним виден дым. Об этом пишет Exilenova+.
Что известно об атаке
О том, что Украина дотянулась до Ухты в Республике Коми за более чем 1800 км от украинско-российской границы, в Exilenova+ сообщили незадолго до 10 часов утра.
"Ухта, Республика Коми, местные сообщают об атаке на Ухтинский НПЗ", – гласило сообщение.
На предприятии вследствие атаки вспыхнул пожар: на снятых очевидцами видео виден столб дыма.
Ухтинский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру "ЛУКОЙЛ".
Предприятие, которое также называют ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, способно перерабатывать около 4,2 млн тонн нефти в год.
Основная продукция – автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.
Информация о последствиях атаки и масштабах возможных повреждений уточняется.
Атакован НПЗ в Ухте (Коми)
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот же день стало известно, что в Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101.
Кроме того, в Белгородской области вследствие атаки горела нефтебаза.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!