В Ривном враг ударил по "Метро" и жилым домам: гипермаркет приостановил работу. Фото и видео

В среду, 21 октября, российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ривном. В результате атаки пострадавших среди сотрудников и клиентов нет.

Об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль. Пресс-служба "Метро" подтвердила обстрел и сообщила, что магазин ее сети, расположенный на улице Кулика и Гудачека, временно закрыт.

"Наша команда уже работает над оценкой повреждений и определением путей восстановления, чтобы как можно скорее вернуться к работе и снова встречать вас в "Метро", – обратилась компания к клиентам.

В ГСЧС заявили, что последствия вражеского удара ликвидировали 10 единиц пожарной техники и 42 спасателя.

Враг обстрелял "Метро" в городе Ривне. Источник: пресс-служба ГСЧС

Враг обстрелял "Метро" в городе Ривне. Источник: пресс-служба ГСЧС

Враг обстрелял "Метро" в городе Ривне. Источник: пресс-служба ГСЧС

Враг обстрелял "Метро" в городе Ривне. Источник: пресс-служба ГСЧС

Враг обстрелял "Метро" в городе Ривне. Источник: пресс-служба ГСЧС

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот promotions.metro.ua

Известно, что в результате вражеской атаки также пострадал жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который уже потушили. Жители не пострадали.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировали возгорание и проводили эвакуацию людей. Всего из дома вывели 11 человек. Повреждены три квартиры.

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работали с жильцами и оказывали им психологическую помощь.

Последствия попадания рядом с жилым сектором. Источник: ГСЧС Украины.

Последствия попадания рядом с жилым сектором. Источник: ГСЧС Украины.

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В результате обстрела пожар... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Российские войска в очередной раз за последние месяцы атаковали фармацевтические склады в Украине. 19 сентября под удар попал объект одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине – компании "БаДМ" в Ривном.

19 октября российские войска вновь терроризировали Ривненщину. Под удар попали несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский ракетный удар разрушил теннисный комплекс "Теннисная поляна" в Ривном, где тренировались местные спортсмены и дети. Украинская теннисистка Катерина Завадская незадолго до обстрела проводила там благотворительный мастер-класс для юных игроков.