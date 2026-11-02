В России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причину

На российском военном аэродроме "Ахтубинск" взорвался дорогостоящий истребитель Су-57. Инцидент произошел 29 октября во время запуска двигателей самолета.

Одной из возможных причин аварии могло стать некачественное топливо вследствие действия "дальнобойных санкций" Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

ГУР объяснило, что могло привести к взрыву самолета

По данным разведывательного ведомства, истребитель Су-57 взорвался на военном аэродроме "Ахтубинск" во время запуска двигателей. Стоимость этого боевого самолета оценивают примерно в 150 миллионов долларов.

"Су-57 оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1 (т. н. "изделие 117"). Одна из причин, по которым двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению, – топливо ненадлежащего качества", – говорится в сообщении.

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РФ искала за рубежом авиационное топливо из-за дефицита собственного

Еще в конце августа ГУР сообщало, что украинские "дальнобойные санкции" против нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ привели к значительному сокращению производства авиационного керосина. Дефицит топлива усугубился из-за необходимости России одновременно усиливать воздушный террор против Украины и обеспечивать гражданскую авиацию.

В результате страна-агрессор ввела временный запрет на экспорт авиационного топлива и начала искать возможности для закупки иностранного Jet A-1. Это топливо является аналогом российских марок ТС-1 и РТ и подходит для использования в газотурбинных авиационных двигателях.

По данным разведки, Jet A-1 совместимо с рядом российских боевых самолетов, в частности МиГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М и Ту-95МС. Его также можно использовать для заправки ударных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5", оснащенных турбореактивными двигателями.

"Документально подтверждено, что оснащенные двигателями ПС-90А-76 российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, которые используются министерством обороны РФ для транспортировки вооружения и военной техники, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов, используют топливо стандарта Jet A-1 вместо рекомендованного заводом-изготовителем – ТС-1 (ГОСТ 10227-86)", – отмечало разведывательное ведомство.

Также ГУР установило маршруты поставок иностранного авиационного топлива в Россию и компании, причастные к этим операциям. В частности, три танкера теневого флота доставили в порты Санкт-Петербурга и Владивостока около 70 тыс. тонн топлива Jet A-1 из Южной Кореи и Египта. Часть этих поставок предназначалась компаниям, которые по государственным контрактам обеспечивают потребности Минобороны и других силовых структур РФ.

Что известно о Су-57

Су-57 – российский тяжелый многоцелевой истребитель, который в РФ относят к самолетам пятого поколения.

Основные характеристики самолета:

– экипаж: один пилот;

– длина: 19,4–19,8 м;

– высота: 4,8 м;

– размах крыла: 14 м;

– площадь крыла: 90 м²;

– масса пустого самолета: 18,5 тонны.

Максимальная скорость – до 2600 км/ч, на высоте – около 2135 км/ч. Крейсерская скорость – 1300–1800 км/ч;

Дальность полета до 3500 км при дозвуковой скорости и с использованием внутреннего запаса топлива.

Самолет может нести до четырех крылатых ракет Х-69 с дальностью полета до 400 км. Также он оснащен для применения другого управляемого ракетного и бомбового вооружения классов "воздух – воздух" и "воздух – земля".

Су-57. Источник: uk.wikipedia.org

Как писал OBOZ.UA, Россия в течение 21 октября потеряла два самолета. В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. Еще об одной авиакатастрофе такого же истребителя стало известно позднее, там оба пилота погибли.