В России после циничных заявлений о "перемирии" пожаловались на атаку Украины на Рязанский НПЗ

В ночь на 15 октября в России сообщили об атаке украинских беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — одно из ключевых предприятий, поставляющих топливо в Москву. Местные власти сообщили о пожаре на заводе и отменили занятия в части школ и детских садов.

Об этом сообщают российские СМИ. Также было зафиксировано попадание в склад и автомобили на территории другого предприятия в городе.

Что известно об атаке на Рязанский НПЗ

Из-за угрозы атак беспилотников власти отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а также в части Советского района.

Рязанский НПЗ является третьим по мощности нефтеперерабатывающим заводом России — его мощность составляет 17,1 млн тонн нефти в год. Предприятие ежегодно производит более 2 млн тонн бензина и более 3 млн тонн дизельного топлива, а также является одним из ключевых поставщиков топлива для Москвы.

В Кремле цинично объяснили продолжение ударов по Украине

Накануне пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию якобы нельзя обвинять в нарушении так называемого энергетического перемирия. По его словам, предложение президента США Дональда Трампа не было конкретизировано, поэтому Москва не считает свои удары по украинской энергетической инфраструктуре нарушением договоренностей.

Дмитрий Песков. Источник: Getty

Песков озвучил эту позицию в комментарии российским пропагандистским СМИ после ударов по киевским теплоэлектроцентралям и другим энергетическим объектам Украины в ночь на 14 октября. В Кремле также дали понять, что российская армия не собирается прекращать атаки, а работа над вопросом так называемого перемирия якобы будет продолжаться.

Что Зеленский заявлял об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трёхдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. По словам главы государства, Украина пошла на этот шаг, однако Россия продолжала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский. Источник: Getty

Зеленский также назвал условие, при котором Украина может вновь временно приостановить удары по российским НПЗ. Киев ожидает дополнительных американских ракет-перехватчиков для систем Patriot — президент назвал их поставку минимальным требованием для будущих пауз в атаках.

Как писал OBOZ.UA, 12 октября Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Украина не наносила ударов по российским энергетическим объектам, в то время как Россия продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Глава государства подчеркнул необходимость усилить давление на Москву из-за её действий.