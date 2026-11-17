В России устроили истерику из-за разрушений на Крымском мосту: способны ли оккупанты быстро провести ремонт

После серии украинских ударов по Крымскому мосту 16 и в ночь на 17 ноября российские провоенные блогеры устроили истерику. Они возмущаются отсутствием работы российской ПВО, ненадежной защитой моста и жалуются, что качество украинских мостов через Днепр намного лучше.

Восстановить мост в условиях войны практически невозможно, ведь для этого нужны плавучие краны, которые в нынешних условиях не смогут работать и будут уничтожены дронами, считает украинский политический обозреватель Денис Казанский. Реакцию россиян на разрушение Крымского моста собрал OBOZ.UA.

Что известно

В России поднялась волна истерики после украинских ударов по Крымскому мосту 16-17 ноября.

В комментариях россияне возмущаются полным отсутствием работы российской ПВО, масштабом разрушений и даже призывают, как всегда, к уничтожению Украины.

Также признают, что украинские мосты через Днепр гораздо прочнее, чем их относительно новый Крымский мост. Некоторые предполагают, что, возможно, нужно перестать бить по Украине, чтобы не получать ответных ударов.

"Перестаньте бить по Киеву – и они, наверное, не будут", "Мы тратим десятки баллистических ракет на мосты в Киеве, чтобы пробить дыры в асфальте, а х**лы одним ударом обрушили арку", – пишут россияне в комментариях.

В целом считалось, что мост надежно защищен. Фактически – ничего не сработало.

Отметим, в Telegram-канале Exilenova+ заметили, что Крымский мост считался одним из наиболее защищенных объектов РФ. За годы оккупации россияне стянули для прикрытия моста С-400, "Панцири", "Торы", "Буки", системы РЭБ, а также мобильные огневые группы и патрульные корабли ФСБ.

Отдельно россияне организовали защиту на воде: баржи, боновые заграждения и другие средства противодействия безэкипажным БЭКам. Однако все это не спасло его от украинских ударов.

Так, после серии ударов по незаконно построенному Крымскому мосту разрушен арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров и часть дорожного полотна моста. В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив также приостановлено.

На фото и видео видны разрушения арки и дорожного полотна:

t.me/uaobozrevatel/254917 Показати повністю

Также последствия ударов по мосту опубликовали в Telegram-канале Pravda Gerashchenko.

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Можно ли восстановить Крымский мост

В условиях войны восстановить Крымский мост практически невозможно. Нужны плавучие краны, но в нынешних условиях они не смогут работать и будут уничтожены дронами, поскольку судоходство в этом районе фактически парализовано.

Что предшествовало

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обрушилась арка и часть дорожного полотна.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах выбило окна, коллаборант Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось останавливать.

Недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядит Крымский мост после новой серии ударов Украины. Так, разрушен арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров и часть дорожного полотна моста. Сейчас автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив также приостановлено.