В России запаниковали из-за украинской операции "Вивальди": в ISW объяснили, почему планы врага сорваны. Карта

В России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска.

Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию. Об этом говорится в новом материале ISW.

В российской Z-среде запаниковали из-за украинской операции "Вивальди"

Российские военные блогеры обеспокоены тем, что украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении помешает попыткам России штурмовать Славянск с востока.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что эта операция не только сорвала планы РФ по окружению пояса крепостей со стороны Лимана и Доброполья, но и поставила под угрозу намерения фронтального штурма городов пояса крепостей на севере Донецкой области.

Один из Z-блогеров еще 23 сентября жаловался, что украинские войска регулярно контратакуют из Озерного (к юго-востоку от Лимана и к северу от реки Северский Донец) в направлении Кривой Луки (к югу от Озерного и реки), что свидетельствует о том, что украинские войска пересекают или уже пересекли реку.

Связанный с Кремлем российский военный пропагандист 30 сентября констатировал, что ситуация для российских войск ухудшается не только в районе Лимана, но и на Славянском направлении. Он утверждал, что украинские войска закрепились вблизи Дибровы (к северу от реки и к югу от Лимана) и Озерного, пытаются форсировать реку Северский Донец и атаковать российские позиции вблизи Пескуновки и Кривой Луки (к югу от Дибровы и Озерного и к югу от реки) с севера.

Он убежден, что украинские войска контратакуют и постепенно продвигаются, чтобы не допустить российские войска к Николаевке (немного восточнее Славянска) со стороны Рай-Александровки (к юго-востоку от Николаевки).

Этот Z-блогер отметил, что ситуация для российских войск за каналом Северский Донец-Донбасс также ухудшается, поскольку украинские войска контратакуют вблизи Юрковки, Малиновки и Тихоновки (все к востоку от Краматорска), а российские войска пытаются укрепить свои позиции из-за трудностей, с которыми они сталкиваются при переправе через канал.

По версии прокремлевского блогера, эти проблемы связаны с усилением активности Украины в районе Лимана. По его мнению, российским войскам придется реорганизовать свою логистику и снизить темпы атак на Славянск и Краматорск из-за расширения возможностей украинских беспилотников наносить удары из района Лимана.

"Однако река Северский Донец остается существенным препятствием, и остается неясным, пересекли ли ее украинские войска или сделают это к северо-востоку от Славянска", – отметили в ISW.

"Вивальди" создает плацдарм для дальнейших крупных операций Украины

Украинские военные считают, что новые украинские позиции, занятые в ходе операции "Вивальди", могут стать плацдармом для будущих крупных операций Сил обороны.

В настоящее время украинские войска находятся на завершающей стадии формирования позиций на неопределенном участке Славянского направления. И уже в ближайшее время операция "Вивальди" может привести к более заметным изменениям как на этом направлении, так и в неопределенных соседних районах.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец также сообщал 28 и 29 сентября, что ликвидация российского выступления в районе Лимана в ходе операции "Вивальди", вероятно, помешает наступательным усилиям России на Славянск с востока.

"Операция "Вивальди" сорвала планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса из районов Лимана и Доброполья, а украинские контратаки вблизи Лимана, вероятно, продолжат создавать каскадные последствия для продвижения России к Славянску", – отметили в ISW.

Россия теряет ранее захваченные территории

С марта по сентябрь текущего года россияне утратили контроль над почти 300 кв. км украинской территории. В частности, в рамках операции "Вивальди" было освобождено не менее 147 кв. км.

В ISW получили доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили 175,54 кв. км, но потеряли 256,35 кв. км территории в Украине в сентябре 2026 года, что привело к чистым потерям в 80,81 кв. км.

То есть ежедневно площадь оккупированной РФ украинской территории сокращалась в среднем на 2,69 кв. км.

Ситуация для оккупантов не улучшается даже с учетом территорий, на которые проникли российские штурмовые группы. Они закрепились или проникли в сентябре на территории площадью 143,2 кв. км, а потеряли 318,38 кв. км, что привело к чистым потерям в 175,18 кв. км.

Правда, уточняют аналитики, в достижения Украины за сентябрь, когда стало известно об операции "Вивальди", включено не менее 147 кв. км освобожденных территорий в районе Лимана – хотя выбивали оттуда оккупантов украинские воины не менее нескольких месяцев.

"Темпы захвата территорий Россией значительно снизились в марте 2026 года и с тех пор остаются низкими – или даже отрицательными. Российские успехи также остаются низкими с марта, даже если учесть районы, куда проникли российские войска", – отмечают в ISW.

С учетом промежуточных результатов операции "Вивальди" чистые территориальные потери войск РФ с марта составляют 293,59 кв. км. С начала весны они захватили или инфильтрировались лишь на 174,44 кв. км

"Эффективное использование Украиной мер оперативной безопасности в рамках операции "Вивальди" – и вероятное продолжение этой практики Украиной во время будущих контратак – скорее всего, затруднит определение содержательной ежемесячной чистой оценки российских территориальных завоеваний и потерь", – считают в ISW.

Карта боевых действий

Российские территориальные з... Развернуть

Сравнение российских террито... Развернуть

Российские наступления, вклю... Развернуть

Пока российский диктатор Владимир Путин рассказывает о стремительном продвижении оккупационных войск и о более чем 1000 кв. км, якобы перешедших под контроль РФ, аналитики констатируют: в лучшем для агрессора случае площадь оккупированных Россией украинских территорий осталась неизменной.

При этом армия РФ в сентябре потеряла рекордные для этого года 46 тыс. военнослужащих. По данным Генштаба, Россия теряет более 40 тыс. оккупантов ежемесячно на протяжении последних трех месяцев.

"Неясно, сколько именно квадратных километров потеряли российские войска в сентябре 2026 года из-за неопределенности относительно того, когда украинские войска освободили территорию вблизи Лимана в сентябре и до этого. Однако российские войска, вероятно, потеряли территорию по всему фронту в сентябре из-за операции "Вивальди", – говорится в материале ISW.

Аналитики отметили, что российские войска продолжают нести значительные потери личного состава, при этом достигая крайне ограниченных или даже отрицательных территориальных успехов, а нынешняя система формирования и комплектования российской армии по-прежнему не набирает достаточного для восполнения потерь количества новобранцев.

Российские потери

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Вивальди" зафиксирована самая массовая сдача в плен за 12 лет войны.

Российские захватчики рассказывают, что ели крапиву и пили мочу и постоянно дают все новые и новые показания.