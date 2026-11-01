В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 1 ноября в Нижегородской области РФ гремели взрывы: регион атаковали дроны. Под ударом оказались город Кстово и расположенный там нефтеперерабатывающий завод.

После попаданий на предприятии вспыхнул мощный пожар. Подробности и кадры впечатляющих последствий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об атаке на Кстовский НПЗ в Exilenova+ впервые написали в 04:11 утра. К тому моменту на предприятии уже бушевал мощный пожар, зарево и столб дыма от которого были видны за много километров.

Атакован Кстовский НПЗ

"В Кстово успешно атакован Кстовский НПЗ", – говорилось в сообщении.

Атакован Кстовский НПЗ

К выводу, что под ударом оказался именно этот завод, пришли также в Falcon Insight.

Атакован Кстовский НПЗ

"Кстово, Нижегородская область, РФ. Атака на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", – констатировали в канале.

Анализ Falcon Insight.

Анализ Falcon Insight.

Анализ Falcon Insight.

В Exilenova+ предположили, что пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрекинга гудрона либо установки 35/11-600.

"Более точную картину можно будет получить после появления спутниковых снимков", – отметили в канале.

Пожар на НПЗ

Анализ Exilenova+

Пожар в Кстово

Пожар в Кстово

Пожар в Кстово

Атакованный этой ночью Кстовский нефтеперерабатывающий завод, который, как уже отмечалось, принадлежит "Лукойлу", занимает четвертое место среди пяти крупнейших НПЗ России. Предприятие с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год уступает только Омскому, Киришскому и Рязанскому нефтеперерабатывающим заводам.

Данные о крупнейших НПЗ РФ в "Википедии"

И россияне прекрасно об этом знают. Поэтому, пока одни снимали многочисленные видео о том, как дым от пожара на НПЗ затягивает небо, а зарево от пламени освещает все вокруг на несколько километров, другие помчались на местные АЗС.

В частности, в Нижнем Новгороде еще до восхода солнца образовались длиннющие очереди на заправках, а те, кому повезло добраться до колонки, заливали топливо не только в бак, но и во многочисленные канистры.

Россияне бросились запасаться топливом

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Атакован Кстовский НПЗ

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российской Уфе был атакован НПЗ.

Кроме того, весь Калининград оставался без света.