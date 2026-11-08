В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику
Украинский военный с беспилотником.
Источник: Facebook/22 ОМБр
Утром 8 ноября Силы обороны повредили мост через реку Миус в Ростовской области. Движение по нему организовано в реверсном режиме.
Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пораженный мост важен для военной логистики врага.
Поражен мост, который держит логистику войны
О результативном ударе по мосту российский чиновник сообщил в своем Telegram-канале в 06:29.
"Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БпЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника – 2 гусеничных крана. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении. Информация будет уточняться", – написал Слюсарь.
Поврежденный мост.
Источник: скриншот
На момент сообщения, по его словам, атака беспилотников на регион еще продолжалась.
Скриншот сообщения
Выведение из строя моста через реку Миус нанесло бы серьезный удар по российским войскам в Украине. Ведь, по данным Telegram-канала "Маріуполь Спротив", это инженерное сооружение входит в список из 30 мостов, которые "держат логистику войны".
В этот список включены 15 железнодорожных мостов в Белгородской и Ростовской областях:
- Валуйки – мост через р. Оскол.
- Каменск-Шахтинский – главный мост через р. Северский Донец.
- Лихая (Каменск) – железнодорожная развязка "Север-Юг".
- Замчалово – мост резервного железнодорожного обхода.
- Зверево – путепровод на направлении к Гуково.
- Красный Сулин – мост на подходе к границе.
- Матвеев Курган – стратегический мост через р. Миус.
- Марцево (Таганрог) – выход на новую железную дорогу в Мариуполь.
- Миллерово – северный железнодорожный узел.
- Чертково – мост на линии границы.
- Глубокий – подход к Изварино.
- Успенка (РФ) – мост на Донецком направлении.
- Ровеньки (РФ) – мост в сторону Старобельска.
- Гуково (РФ) – железнодорожный переезд-мост через балку.
- Таганрог-Запад – мост через р. Мокрый Еланчик.
Еще 15 объектов в этих же областях России – это автомобильные мосты:
- Каменск-Шахтинский – мост трассы М-4 "Дон".
- Донецк (РФ) – мост-въезд к КПП "Изварино".
- Новошахтинск – путепровод трассы А-270.19.
- Тарасовский – развязка на трассе М-4.20.
- Весело-Вознесенка – мост на Мариупольской трассе.
- Куйбышево – мост через р. Миус (путь на Снежное).
- Вейделевка – мост в направлении Троицкого.
- Волоконовка – переправа в сторону границы.
- Максимов (РФ) – мост к югу от Таганрога.
- Глубокая (Река) – мост на подъезде к М-4.26.
- Михайловка (РФ) – путепровод на Луганском тракте.
- Гуково-Авто – развязка на въезде в город.
- Матвеев Курган (Авто) – мост через р. Миус.
- Кантемировка (РФ) – мост на севере Луганского фронта.
- Покровское (РФ) – мост на подъезде к Приазовью.
"Это полная "петля", которая изолирует фронт", – резюмировали в "Мариуполь Спротив".
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения
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