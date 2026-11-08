В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Утром 8 ноября Силы обороны повредили мост через реку Миус в Ростовской области. Движение по нему организовано в реверсном режиме.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пораженный мост важен для военной логистики врага.

Поражен мост, который держит логистику войны

О результативном ударе по мосту российский чиновник сообщил в своем Telegram-канале в 06:29.

"Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БпЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника – 2 гусеничных крана. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении. Информация будет уточняться", – написал Слюсарь.

Поврежденный мост. Источник: скриншот

На момент сообщения, по его словам, атака беспилотников на регион еще продолжалась.

Скриншот сообщения

Выведение из строя моста через реку Миус нанесло бы серьезный удар по российским войскам в Украине. Ведь, по данным Telegram-канала "Маріуполь Спротив", это инженерное сооружение входит в список из 30 мостов, которые "держат логистику войны".

В этот список включены 15 железнодорожных мостов в Белгородской и Ростовской областях:

Валуйки – мост через р. Оскол.

– мост через р. Оскол. Каменск-Шахтинский – главный мост через р. Северский Донец.

Лихая (Каменск) – железнодорожная развязка "Север-Юг".

– железнодорожная развязка "Север-Юг". Замчалово – мост резервного железнодорожного обхода.

– мост резервного железнодорожного обхода. Зверево – путепровод на направлении к Гуково.

– путепровод на направлении к Гуково. Красный Сулин – мост на подходе к границе.

– мост на подходе к границе. Матвеев Курган – стратегический мост через р. Миус.

– стратегический мост через р. Миус. Марцево (Таганрог) – выход на новую железную дорогу в Мариуполь.

– выход на новую железную дорогу в Мариуполь. Миллерово – северный железнодорожный узел.

– северный железнодорожный узел. Чертково – мост на линии границы.

– мост на линии границы. Глубокий – подход к Изварино.

Успенка (РФ) – мост на Донецком направлении.

– мост на Донецком направлении. Ровеньки (РФ) – мост в сторону Старобельска.

– мост в сторону Старобельска. Гуково (РФ) – железнодорожный переезд-мост через балку.

– железнодорожный переезд-мост через балку. Таганрог-Запад – мост через р. Мокрый Еланчик.

Еще 15 объектов в этих же областях России – это автомобильные мосты:

Каменск-Шахтинский – мост трассы М-4 "Дон".

– мост трассы М-4 "Дон". Донецк (РФ) – мост-въезд к КПП "Изварино".

– мост-въезд к КПП "Изварино". Новошахтинск – путепровод трассы А-270.19.

– путепровод трассы А-270.19. Тарасовский – развязка на трассе М-4.20.

Весело-Вознесенка – мост на Мариупольской трассе.

– мост на Мариупольской трассе. Куйбышево – мост через р. Миус (путь на Снежное).

– мост через р. Миус (путь на Снежное). Вейделевка – мост в направлении Троицкого.

– мост в направлении Троицкого. Волоконовка – переправа в сторону границы.

– переправа в сторону границы. Максимов (РФ) – мост к югу от Таганрога.

– мост к югу от Таганрога. Глубокая (Река) – мост на подъезде к М-4.26.

– мост на подъезде к М-4.26. Михайловка (РФ) – путепровод на Луганском тракте.

– путепровод на Луганском тракте. Гуково-Авто – развязка на въезде в город.

– развязка на въезде в город. Матвеев Курган (Авто) – мост через р. Миус.

– мост через р. Миус. Кантемировка (РФ) – мост на севере Луганского фронта.

– мост на севере Луганского фронта. Покровское (РФ) – мост на подъезде к Приазовью.

"Это полная "петля", которая изолирует фронт", – резюмировали в "Мариуполь Спротив".

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 ноября, в Саратове под удар Сил обороны попал местный нефтеперерабатывающий завод.

А в Орле ракетами "Нептун" было атаковано важное для российского ВПК предприятие.