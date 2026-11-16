В Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видео

В ночь на 16 ноября Ростовская область РФ оказалась под атакой Сил обороны. Взрывы звучали, в частности, в городе Азов.

Там в результате атаки вспыхнула нефтебаза. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Около 4 часов утра в Exilenova+ сообщили о взрывах в городе Азов Ростовской области.

"Азов, Ростовская область. Местные жители сообщают об атаке. После первых взрывов в городе начался пожар", – отметили в канале, приложив к сообщению кадры зарева от пожара.

Довольно быстро в Exilenova+ уточнили: вспыхнула нефтебаза в городе.

Зарево от пожара

Пожар в Азове

Мощный пожар россияне начали снимать на видео.

Горит нефтебаза

Куда именно прилетело

Согласно предварительным выводам Falcon Insight, поражение, вероятно, произошло в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова: 47°05'47.34"N 39°25'34.52"EРОV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E.

Анализ Falcon Insight

Независимое российское издание ASTRA тем временем провело свой OSINT-анализ – и пришло к выводу, что пожар вспыхнул в районе, где расположены сразу две нефтебазы.

Издание уточняет, что "беспилотная опасность" в регионе был объявлена около полуночи, а читатели сообщали о взрывах еще до того.

"Вскоре на местных каналах стали появляться сообщения о "последствиях на земле". OSINT-аналитик ASTRA, изучив присланные читателями фото и видео, пришел к выводу, что в регионе возможно начался пожар в районе, где расположены сразу две нефтебазы. Обе они находятся в городе Азов Ростовской области и сравнительно недалеко друг от друга. Определить, какая из них загорелась, или обе сразу – невозможно", – отмечено в сообщении.

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

Одна из упомянутых нефтебаз, ООО "ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ", находится по адресу Азов, Складской переулок, 12. Как сказано на официальном сайте, предназначена она для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов различных марок. База включает в себя 10 резервуаров общим объемом более 6 500 кубометров.

По адресу ул. Дружбы, д. 13/1 расположена нефтебаза ООО "Юг-Импэкс", которая занимается торговлей и хранением твердого, жидкого и газообразного топлива, а также подобными продуктами.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 ноября взрывы звучали в российском Татарстане. В городе Нижнекамске, как сообщается, атаке подвергся крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур".

Там же Силы обороны дотянулись до НПЗ, а в Брянской области РФ – до вертолетного завода.