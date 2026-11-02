В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Украина продолжает наносить удары по "ахиллесовой пяте" России – нефтепереработке и экспорту нефти. В ночь на 2 ноября Силы обороны уже в третий раз за последние недели успешно атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области.

После прилетов там вспыхнул пожар. Кадры с места, снятые очевидцами, собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Около 5 часов утра по киевскому времени в Exilenova+ сообщили о новой результативной атаке на ЛПДС "Самара".

"В Просвете, Самарская область, уже в третий раз за последнее время успешно атакована линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", – говорилось в сообщении.

Атакована ЛПДС "Самара"

Судя по кадрам, появившимся в сети, на объекте вспыхнул пожар. Судя по тому, как небо постепенно затягивало дымом, со временем огонь разгорался все сильнее.

Атакована ЛПДС "Самара"

Атакована ЛПДС "Самара"

Атакована ЛПДС "Самара"

Атакована ЛПДС "Самара"

ЛВДС "Самара" (в российских источниках – ЛПДС "Самара") – это крупный комплекс магистрального трубопроводного транспорта нефти возле поселка Просвет в Самарской области России. Входит в систему ПАО "Транснефть" и эксплуатируется АО "Транснефть – Приволга".

Производственная площадка объединяет нефтеперекачивающие станции "Самара-1" и "Самара-2", станцию смешивания нефти, резервуарный парк и вспомогательную инфраструктуру Самарского районного нефтепроводного управления.

Площадка является одним из крупнейших узлов российской системы магистральных нефтепроводов. Ее площадь составляет около 216 га. В 2015 году на территории комплекса насчитывалось восемь магистральных и подпорных насосных станций и 71 резервуар общей вместимостью около 1,6 млн м³; резервуарный парк в тогдашних отраслевых публикациях называли крупнейшим в Европе. В 2014 году через производственную площадку было перекачано более 130 млн тонн нефти.

На станции осуществляются прием, хранение, перекачка и компаундирование нефти с различными физико-химическими характеристиками. После смешивания сформированные потоки направляются, в частности, в сторону Новороссийска, в систему нефтепроводов "Дружба", а также на нефтеперерабатывающие заводы в Новокуйбышевске, Саратове и Волгограде.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области 10 октября. Это был уже второй удар по объекту за последнее время.