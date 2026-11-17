В Швеции дали прогноз, когда у Украины будут собственные средства противодействия баллистике

Киеву может потребоваться не менее 18 месяцев, чтобы разработать собственные средства противодействия баллистическим ракетам. Тем временем Россия наращивает производство ракет, поэтому предстоящая зима может стать для Украины самой тяжелой с 2022 года.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Радио Свобода. Он добавил, что в Евросоюзе уже обсуждают дополнительные возможности усиления украинской противовоздушной обороны.

Украине нужно время для разработки собственных средств противодействия баллистическим ракетам

По словам Пола Йонсона, для разработки собственных противобаллистических возможностей Украине потребуется от 18 до 24 месяцев.

"Нам нужны дополнительные альтернативы для противодействия угрозе баллистических ракет. Россия смогла нарастить их производство, в частности благодаря получению более совершенных двигателей. Поэтому мы также должны усиливать нашу противовоздушную оборону", – убежден министр.

Швеция усилит поддержку через PURL

В Швеции прогнозируют, что из-за увеличения российского производства ракет предстоящая зима станет для Украины одной из самых сложных за время войны. На этом фоне министры обороны стран ЕС обсудят дополнительные меры по усилению украинской ПВО.

Йонсон добавил, что одним из главных механизмов поддержки остаются пакеты PURL. Швеция уже присоединилась к пяти таким пакетам, направив на них более 5 млрд, и готова увеличивать помощь.

"И мы готовы делать больше… По информации, которую мы получили от Украины, американцы осуществляют поставки в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках пакетов PURL", – отметил Йонсон.

Как писал OBOZ.UA, в конце октября президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Норвегию заявил, что уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы антибаллистической программы FREYJA. Он подчеркнул, что есть все шансы перейти к испытаниям этой системы до конца года.