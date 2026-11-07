В Сухопутных войсках показали, как превращают врагов в пепел. Видео эффектных ударов

В Сухопутных войсках ВСУ показали видео боевой работы украинских защитников на передовой. Операторы беспилотников обнаружили и превратили в пепел российскую пехоту, укрытия, склады боеприпасов и огневые позиции оккупантов.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Там отметили, что к результативной работе присоединились операторы дронов 210-го отдельного штурмового полка.

Детали операции

На опубликованном видео видно, как операторы БПЛА обнаруживают российских пехотинцев на открытой местности и наносят по ним точные удары. Также украинские военные уничтожают укрытия и здания, которые оккупанты использовали для временного размещения.

Наши защитники уничтожают вр... Источник: Скриншот Развернуть

Наши защитники уничтожают вр... Источник: Скриншот Развернуть

Кроме того, целью наших защитников стали полевые склады с боеприпасами. А еще дронщики поразили пулеметные и другие огневые позиции противника, оборудованные в лесополосах.

"Укрытия оккупантов, огневые точки и склады БК превращаются в пепел, когда работают дронщики 210 отдельного штурмового полка", – отмечается в сообщении.

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Напомним, украинские военные обнародовали видео, на котором видно, как с помощью наземного робота и дрона с громкоговорителем бойцы заставили двух российских оккупантов сдаться в плен. Беспилотник передал им требование сложить оружие, после чего захватчики вышли с поднятыми руками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двоих – уничтожили. По свидетельствам пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.