В Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. Карта

Наибольшее количество пехоты российская армия сосредоточила на Добропольском направлении Донецкой области. По оценке командира 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрия Филатова, противник продолжает наращивать там силы и не отказывается от попыток продвижения, несмотря на значительные потери.

Об этом военный с позывным "Перун" рассказал в эфире Громадського радио. Он также оценил перспективы российского наступления на этом участке фронта и объяснил, какую тактику использует враг.

Сейчас интенсивность боевых действий на Добропольском направлении существенно не изменилась. В то же время масштабы сосредоточения российской пехоты на этом участке являются наибольшими по сравнению с другими направлениями фронта.

Ситуация на направлении Доброполья. Источник: DeepState.

"Мы видим, что группировка "Азов" ежедневно уничтожает до 500 российских военнослужащих. Это свидетельствует о высокой активности и о попытках противника продолжать наступление на этом направлении любой ценой", – отметил командир.

Он добавил, что, несмотря на потери, российская армия может ежедневно пополнять личный состав. Противник получает от 400 до 500 новых военнослужащих в сутки.

Филатов пояснил, что после потери Покровска российские войска получили возможность закрепиться в крупной урбанизированной зоне. Именно поэтому они продолжают пытаться продвигаться на Добропольском направлении, несмотря на значительные потери.

Командир назвал этот участок фронта одним из самых перспективных для российского наступления. Он будет иметь особое значение для оккупантов во время зимней кампании.

"Впереди нас ждет зима, маскировка ухудшается. Мы видим, что общее количество потерь противника на всех направлениях существенно возросло. Это связано с тем, что противнику негде укрываться во время передвижения", – пояснил военный.

Также он рассказал о тактике российских подразделений. Из-за большого количества украинских фортификаций механизированные штурмы на этом участке затруднены, поэтому оккупанты преимущественно используют инфильтрацию – пытаются небольшими группами проникать на позиции Сил обороны.

Если отдельным российским пехотинцам удается просочиться на определенный участок, туда отправляют следующие группы. Таким образом противник пытается постепенно накапливать силы для дальнейших действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны сорвали замысел российской армии по окружению Славянско-Краматорской агломерации. Однако Москва не отказалась от планов захватить остальную часть Донецкой области и продолжает наступательные действия на подступах к Доброполью и Константиновке.