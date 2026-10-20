В Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 20 октября в Тамбовской области РФ прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Никольская".

В результате удара над объектом поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Подробности атаки

По предварительной информации, для удара по бензиноперекачивающей станции были применены дроны-камикадзе. Очевидцы рассказали в сети, что атака продолжалась несколько часов.

В районе линейной производственно-диспетчерской станция зафиксировали возгорание. Также местные жители подтвердили, что над объектом поднялся столб дыма.

Воздушную тревогу в Тамбовской области объявили в 3:45 утра. Губернатор и другие местные чиновники ничего об атаке не писали. В свою очередь тамбовские паблики сообщают о "громких хлопках над регионом и пишут про сбития БПЛА".

БПЛА ударили по Тамбовской области. Источник: Exilenova+

Пожар после атаки. Источник: Exilenova+

Россияне рассказали, что после взрывов начался сильный пожар. Более того, местные жители уточнили, что горят резервуары с дизельным топливом.

БПЛА ударили по Тамбовской области. Источник: Скриншот

Что известно об объекте

ЛПДС "Никольское" – крупный ключевой узел системы магистральных нефтепродуктопроводов, входит в структуру АО "Транснефть – Дружба" / ООО "Транснефть-Продукт".

Объект предназначен для приема, временного хранения, перекачки и распределения светлых и темных нефтепродуктов (дизельное топливо, автомобильные бензины, авиационный керосин, мазут).

Инфраструктура подключена к магистральной системе нефтепродуктопроводов "Дружба". Обеспечивает транзит и снабжение топливом Центрального региона России, а также отгрузку на экспорт и внутренний рынок.

Отгрузка осуществляется трубопроводным транспортом, автомобильным наливом в автоцистерны. Также используется собственная железнодорожная эстакада.

Напомним, 18 октября Силы обороны совершили массированную атаку на Ленинградскую область РФ. Помимо многочисленных целей, пораженных в Санкт-Петербурге, удары пришлись и на другие уголки региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 октября дроны атаковали промышленную зону города Балаково в Саратовской области России. Под удар могли попасть крупный дата-центр "Сбербанка" и металлургический завод "МЗ Балаково".