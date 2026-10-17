В Третьем корпусе показали, как впервые поразили новую огнеметную систему противника "Дракон". Видео

Бойцы Третьего армейского корпуса впервые поразили новейшую российскую тяжелую огневую систему ТОС-3 "Дракон". Незадолго до уничтожения она вела огонь по украинским позициям.

Дроны "Тройки" догнали новейшую разработку противника, когда она уже уезжала с огневой позиции. Как это было – показали в Telegram-канале корпуса.

Что известно

Недавно операторы MURAMASA 21-го отдельного полка беспилотных систем 3-го АК впервые выследили редкого "зверя": новейшую российскую ТОС-3 "Дракон".

"В ходе операции "Вивальди" операторы MURAMASA 21-го ОПБпС KRAKEN впервые поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон" – новейшую разработку противника.Очередной результат системной работы "Тройки" по уничтожению вражеского вооружения и ослаблению боевых возможностей противника", – отметили в корпусе.

Вражеская ТОС-3 за мгновение до поражения. Источник: скриншот

Украинские военные "засекли" вражескую тяжелую огнеметную систему, когда она находилась на огневой позиции и вела огонь по территории, контролируемой Силами обороны.

Систему засекли, когда она вела огонь. Источник: скриншот

На место сразу же вылетели ударные БПЛА.

Они догнали российский "Дракон" уже на дороге: ТОС-3 в сопровождении машины прикрытия уезжала с огневой позиции.

Дроны догнали российский "Дракон" на дороге. Источник: скриншот

ТОС-3 "Дракон" – это новейшая российская тяжелая огнеметная система, разработанная предприятием "Омсктрансмаш" как эволюционное развитие систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".

Характеристики ТОС-3 "Дракон". Источник: скриншот

В отличие от "предшественниц" в ТОС-3 количество направляющих для 220-мм снарядов уменьшено до 15 ––для повышения точности и снижения риска детонации.

Заявленная дальность стрельбы новыми термобарическими ракетами (ТБС-М3) – от 15 до 25 км. Для сравнения, "Солнцепек" способен поражать цели на расстоянии 6 км.

Система штатно оснащена решетчатыми противокумулятивными и антидроновыми экранами ("мангалом") и комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез".

Экипаж состоит из трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделюпоразили российский вертолет. К этой успешной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибыльцы".

О результатах операции сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде.