"В эту игру можно играть вдвоем": Селезнев назвал болевые точки России

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал ключевые уязвимые места российской экономики, удары по которым могут ослабить способность Кремля вести войну против Украины. По его словам, приоритетными целями должны стать нефтеперерабатывающая и нефтегазотранспортная отрасли, которые обеспечивают наполнение российского бюджета.

Эксперт также считает целесообразными ответные удары по российским дата-центрам и энергетической инфраструктуре. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA

Какие объекты России являются её болевыми точками

Отвечая на вопрос о том, какие цели могут ослабить российскую военную машину, Селезнев подчеркнул, что ключевым фактором, позволяющим Владимиру Путину продолжать боевые действия, остаются ресурсы.

По словам эксперта, украинской армии следует сосредоточиться на разрушении отраслей российской экономики, от которых зависит наполнение государственного бюджета. Прежде всего речь идет о нефтегазопереработке и транспортировке нефти и газа.

"А это нефтегазопереработка, нефтегазотранспортировка, то есть НПЗ, приморские станции, откуда осуществляется отгрузка материалов, нефти, нефтепродуктов, газопродуктов и т. д.", — пояснил Селезнев.

Он убежден, что объекты, обеспечивающие поступление средств в российскую экономику, необходимо максимально выводить из строя. По мнению эксперта, украинская стратегия дальних ударов уже демонстрирует эффективность, поэтому её стоит продолжать.

"Всё то, что наполняет российскую экономику, должно быть максимально уничтожено или, по крайней мере, на какое-то время выведено из строя. Поэтому концепция "диплайков" украинской армии является достаточно успешной. Я считаю, что её следует продолжать", – заявил он.

Селезнев поддержал ответные удары по России

Отдельно военный эксперт высказался по поводу ударов по российским дата-центрам и энергетической инфраструктуре. Он считает такой подход рациональным и подчеркивает, что Украина может отвечать России аналогичными действиями.

"Зеркальные удары по уничтожению вражеских дата-центров и вражеской энергетики – это также достаточно рациональный подход. В эту игру можно играть вдвоем", – сказал Селезнев.

В то же время он вновь подчеркнул, что главным фактором остается истощение ресурсов, которые позволяют России продолжать агрессивную войну.

Почему Украине нужны и средства ПВО, и дальнобойные ракеты

Эксперт также прокомментировал вопрос о том, как Украине совмещать дальнобойные удары по российским объектам с защитой собственной инфраструктуры накануне и во время отопительного сезона.

По его мнению, это два разных направления, каждое из которых требует соответствующих средств. Для усиления противовоздушной обороны Украине необходимы противоракетные системы, способные эффективно противостоять российской баллистике. В то же время для более результативных ударов на большом расстоянии требуется большее количество беспилотников и ракет.

"Это разные направления, потому что для усиления наших возможностей в системе противовоздушной обороны нам нужны противоракетные средства, которые эффективно противостоят российской баллистике. Чтобы наши удары с большого расстояния были более эффективными, нам нужно больше дронов и ракет", — пояснил Селезнев.

Почему одних воздушных ударов недостаточно

В то же время эксперт отметил, что воздушные атаки сами по себе не гарантируют победы в войне. В качестве примера он привёл события прошлого века, когда масштабные бомбардировки Лондона немецкой авиацией и немецких городов авиацией стран-союзниц не привели к капитуляции соответствующих государств.

"Но нужно признать, что войны никогда не выигрывались воздушными ударами. Причем даже не в контексте российско-украинского противостояния. Четыре с половиной года противник наносит удары огромным количеством дронов и ракет", — отметил он.

По мнению Селезнева, полный контроль над территорией предполагает присутствие наземных сил, которые могут войти на нее и закрепиться.

"Поэтому считаю, что только присутствие пехотинца, вошедшего и закрепившегося на этих территориях, может свидетельствовать о тотальном контроле над этой территорией", — подчеркнул эксперт.

Истощение российской армии может повлиять на ситуацию на фронте

Селезнев считает, что удары на большие расстояния могут затруднить России ведение войны, однако сами по себе не изменят кардинально намерений Кремля продолжать агрессию.

"Поэтому в определенной степени это усложнит жизнь Российской Федерации, но кардинально не повлияет на желание Путина вести агрессивную войну. Единственный фактор, который может способствовать стабилизации ситуации на поле боя, — это фактор, пусть и постепенного, но все же истощения военного потенциала российской армии", — пояснил он.

На уточняющий вопрос, речь ли идет именно о дальнобойных ударах, эксперт ответил утвердительно, при этом предостерег от ожиданий, что они сами решат все проблемы на фронте.

"Да, дипстрайки. Других вариантов, к сожалению, нет. И даже эта мера не является панацеей, которая кардинально решит проблему на поле боя", – подытожил Селезнев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В городе раздавались взрывы, активно работала российская ПВО.