В Тульской области атакован химзавод "Азот": произошел масштабный пожар. Фото и видео

Пожар на химзаводе "Азот" в Новомосковске.

В ночь на 28 октября в Тульской области РФ прозвучали взрывы. Атакован город Новомосковск.

Там был поражен химический завод "Азот", один из самых крупных производителей удобрений, поставляющий азотную кислоту для производства взрывчатки: на предприятии вспыхнул пожар. Подробности и кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Первое сообщение об атаке в Exilenova+ появилось в 05:47.

"Новомосковск, местные жители сообщают об атаке и последующем пожаре на АО "НАК Азот", гласило оно.

Кадры, снятые очевидцами, фиксировали серьезное возгорание. Оно, согласно OSINT-анализу, действительно возникло на территории химзавода "Азот".

Атакован завод "Азот" в Тульской области

OSINT-анализ

Атакованный завод входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в РФ. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

"Завод имеет значение для ВПК врага: по данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества", – отметили в Exilenova+.

Атакован завод "Азот" в Тульской области

Атакован завод "Азот" в Тульской области

Атакован завод "Азот" в Тульской области

Опосредовано результаты атаки подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. После 6 часов утра он написал об "отражении атаки" и "повреждениях инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне".

Скриншот сообщения

В Exilenova+ после изучения кадров с места, пришли к выводу, что, вероятно, загорелся агрегат производства аммиака АМ-70.

OSINT-анализ

Атакован завод "Азот" в Тульской области

За несколько часов пожар значительно разгорелся, тем временем россияне начали монтировать кадры работы ПВО и попаданий в "клипы", накладывая на них музыку.

Пожар на химзаводе в Новомосковске

Пожар на химзаводе в Новомосковске

Пожар на химзаводе в Новомосковске

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 27 октября, реактивные дроны атаковали российский Липецк. Россияне жаловались на взрывы и сообщали о пожаре в районе аэродрома. Там базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Также был зафиксирован пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в результате работы ПВО/падения объекта.