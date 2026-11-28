Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: подозревают поражение складов с топливом. Фото и видео

Дым в результате атаки на ск...

В субботу, вечером 28 ноября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Под удар могли попасть склады с топливом, на территории города, вероятно, работали украинские беспилотники.

О пожаре в Донецке сообщил Telegram-канал Exilenova+. Информацию о взрывах и атаке на Белгород предоставил Сергей Стерненко.

Дым в результате атаки. Источник: Telegram-канал Сергея Стерненко.

Целью атаки стали объекты хранения топлива на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас во временно оккупированном городе поднимается густой шлейф черного дыма, что свидетельствует о сильном возгорании.

Дым в результате атаки. Источник: Telegram-канал Сергея Стерненко.

Помимо Донецка, сообщается об атаке беспилотников на российский Белгород.

Дым в результате атаки. Источник: Telegram-канал Сергея Стерненко.

Также недавно в оккупированном Донецке украинский ударный БПЛА поразил железнодорожный подвижной состав российских оккупантов. Перед ударом беспилотник пролетел над "Донбасс Ареной" и направился в район вокзала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов. Под удар попал оператор мобильной связи "Феникс", использующий оборудование, незаконно присвоенное у "Киевстара" после оккупации города.