В сентябре в Украине погибло рекордное количество мирных жителей: ужасающая статистика ООН

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков сентябрь 2026 года стал самым смертоносным для гражданского населения Украины. В частности, в сентябре в стране погибли не менее 328 гражданских лиц, еще 2 105 получили ранения – это на 85 % больше, чем в сентябре 2025 года, когда погибли 249 человек, а 1 068 были ранены.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Более того, согласно имеющимся данным, текущий октябрь уже демонстрирует тенденцию превзойти статистику сентября.

Фактическое число намного больше

"Первые две недели октября стали одними из самых смертоносных для гражданского населения за последние годы. Всего за несколько дней атаки российских военных привели к инцидентам с большим количеством жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве", – сказала глава Миссии Даниэль Белль.

Фрагмент сообщения Миссии ООН. Источник: скриншот

Гражданские лица гибли или получали ранения в 22 областях и Киеве. Причем наибольшее число пострадавших было зафиксировано именно в столице, а также в прифронтовых Херсоне, Харькове, Сумах и Запорожье. В Киеве мирные жители подвергались атакам в течение 22 из 30 дней сентября – чаще, чем в любых других месяцах с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

В статистику за сентябрь включены также 18 погибших и 44 раненых гражданских лица на оккупированной российскими захватчиками украинской территории. При этом фактическое количество таких лиц "намного больше" из-за отсутствия доступа к этим территориям, признают в ООН.

Удары по энергетике страны

Напомним, что в ночь на 7 октября российские захватчики атаковали несколько областей Украины крылатыми ракетами и беспилотниками – в результате этих ударов в Прилуках погибли 22 мирных жителя, еще 45 были ранены. Миссия ООН зафиксировала эту и другие атаки с большим количеством погибших мирных жителей – в Краматорске 8 октября, Запорожье 10 октября и Луцке 14 октября.

Рост числа жертв в октябре происходит на фоне возобновления систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, отметили в Миссии. Эксперты ООН предупредили, что повторные удары по энергетической инфраструктуре только усугубят страдания мирного населения.

"Систематические атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру с приближением зимы неизбежно принесут значительные страдания гражданскому населению", – подчеркнула Даниэль Белль.

Ужасающая статистика

Статистика Миссии. Источник: скриншот

Всего в январе-сентябре 2026 года в Украине погибли 2 570 мирных жителей, еще 15 211 получили ранения. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и более чем вдвое превышает показатели позапрошлого года.

Основной причиной гибели и ранений гражданских лиц в сентябре оставались ракеты дальнего действия и беспилотники. На их долю пришлось 53 % всех жертв (165 погибших и 1 119 раненых). Второй по количеству жертв причиной стали удары беспилотников малой дальности – 23% от общего числа (87 погибших и 475 раненых).

Как сообщал OBOZ.UA, за восемь месяцев 2026 года в результате российской агрессии погибли или получили ранения более 15 тысяч гражданских украинцев. В среднем за одну неделю Россия убивала и калечила около 400 мирных жителей Украины, что на 55% больше, чем годом ранее. Именно поэтому Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк называет развязанную РФ войну против Украины "катастрофой", последствия которой ощутит весь регион.