В Запорожье из-за атаки РФ пострадали шестеро человек, среди них – дети: очевидец рассказал о взрывах. Фото и видео

Утром 25 ноября российские войска ударили по Запорожью. В Шевченковском районе города разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома и автомобили.

Пострадали как минимум шесть человек, двое из них – дети. О последствиях сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно об ударе войск РФ по Запорожью

О том, что россияне снова ударили по Запорожью, Семикин сообщил в 08:45 утра.

"Враг атаковал Шевченковский район города. Повреждены многоэтажки и автомобили. Последствия атаки уточняются", – писал тогда чиновник.

Россия атаковала город Запорожье

К тому моменту было известно об одном пострадавшем.

Уже к 09:14 количество пострадавших выросло до 3 человек.

А в 10:44 Семикин заявил, что пострадавших уже шестеро. Двое из них – дети.

Россия атаковала город Запорожье

По данным ГСЧС, среди пострадавших – трое мужчин в возрасте 32, 71 и 74 лет, 88-летняя женщина и двое детей в возрасте 5 и 11 лет. Им оказывается вся необходимая помощь. Информация о точном количестве травмированных уточняется.

"Спасатели ликвидировали возгорание гаража и двух автомобилей. Взрывная волна и осколки повредили жилые дома. Спасатели освободили из заблокированных квартир пятерых человек, в частности троих детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 19 гражданам", – подчеркнули в ГСЧС.

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

Россия атаковала город Запорожье

"Не ожидал. Меня застало врасплох, бахнуло так, что я не успел отреагировать. Я вышел в ванную. Обычно я на кухне... Если бы я сидел на кухне, сейчас меня бы – шух! (свистит. – Ред.) – прибило бы к стене", – рассказал журналистам "Суспільне Запоріжжя" житель поврежденного дома Андрей.

Он показал на кусок металла, оставшийся от его машины после атаки.

"Вот что осталось от машины. Ее подбросило на второй этаж от взрыва. Потом еще двигатель догорал", – добавил мужчина.

Остатки припаркованной возле дома машины. Источник: скриншот из видео

Как рассказывал OBOZ.UA, 24 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Известно, что погибли два человека – 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще трое человек получили ранения, среди них – 12-летний ребенок. Повреждены гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и автомобили.

А уже 25-го числа оккупанты ударили дроном по маршрутке в Харьковской области. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.