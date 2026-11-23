В Запорожье в результате российской атаки произошел пожар: погибли трое людей. Фото

Российские оккупационные войска атаковали здание неработающей частной клиники в Вознесеновском районе Запорожья. В результате вражеского удара погибли трое людей, еще один человек получил ранение.

Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Он также опубликовал фотографии последствий российской атаки.

Последствия атаки на Запорожье

По информации областных властей, в результате вражеского попадания на третьем этаже здания вспыхнул пожар. Спасателям уже удалось локализовать возгорание.

В то же время поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются. Специалисты продолжают работать на территории поврежденного медицинского учреждения.

Последствия атаки на Запорожье. Источник: Telegram/Михаил Семикин

По предварительным данным, один человек получил ранения. Также подтверждена гибель трех человек в результате российского обстрела.

Михаил Семикин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Последствия атаки на Запорожье. Источник: Telegram/Михаил Семикин

Другие российские обстрелы Украины и их последствия

Напомним, 22 ноября российские оккупанты атаковали супермаркет NOVUS в Вишневом в Киевской области. Вражеский беспилотник попал в крышу торгового заведения, в результате чего вспыхнул пожар. Огонь охватил стеллажи с товарами, однако спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Россия атаковала Вишневое 22 ноября. Источник: ГСЧС

По информации городского головы Вишневого Ильи Дикова, в результате российского удара погибли трое человек, среди них женщина 1990 года рождения. Еще 15 человек получили ранения, в том числе трое детей.

23 ноября в Киевской области объявили Днем траура по погибшим в результате российских обстрелов. В области приспустили государственные флаги и ввели ограничения на проведение развлекательных мероприятий.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты атаковали депо электротранспорта в Днепре, в результате чего пострадал один человек. По словам городского головы Бориса Филатова, повреждены 18 троллейбусов, один из которых выгорел дотла.