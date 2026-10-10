В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

Утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания был разрушен был разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, под завалами могут находиться люди.

Известно о четырех погибших, есть также пострадавшие. Подробности сообщили руководитель Запорожской ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Россия нанесла удар по Запорожью

Рано утром российские войска нанесли удар по областному центру КАБами.

Россия нанесла удар по Запор... Развернуть

Об ударах по городу Семикин сообщил в 05:15. На тот момент информация о погибших и пострадавших еще уточнялась, однако уже было известно о прямом попадании врага в жилой многоэтажный дом.

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

"Вероятно, люди находятся под завалами, есть разрушения, возникли пожары – россияне до рассвета атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами", – написал Федоров в 05:24, сопроводив пост кадрами с одного из мест попаданий.

По состоянию на 05:39 утра было известно о как минимум двух пострадавших.

"В результате прямого попадания разрушена пятиэтажка, имеются разрушения других жилых домов. Уже известно о раненых и людях, находящихся под завалами. Спасатели работают на местах попаданий", – написал Федоров.

Последствия российского авиа... Развернуть

Семикин также писал о том, что в результате удара по одному из многоэтажных домов был частично разрушен один из подъездов.

Последствия российского авиа... Развернуть

"Обрушились конструкции на уровне второго этажа. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", – отметил чиновник.

Последствия российского авиа... Развернуть

В целом последствия вражеского авиаудара фиксируются в нескольких местах.

По состоянию на 05:45 спасатели извлекли из-под завалов разрушенного пятиэтажного дома женщину.

"Она в сознании. Сейчасее передают медикам скорой помощи", – писал Семикин.

Последствия российского авиа... Развернуть

К 6 часам утра уже было известно о жертвах.

"В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут оставаться люди", – сообщал тогда глава Запорожской ОВА.

Последствия российского авиа... Развернуть

В 7 часов утра Семикин сообщил об еще одном спасенном жителе пострадавшего дома.

"Спасатели извлекли еще одного жильца из-под завалов разрушенного дома. Поисково-спасательные работы продолжаются", – написал чиновник.

К 07:06 число жертв увеличилось вдвое.

"В результате вражеской атаки на Запорожье погибли четыре человека. Еще трое получили легкие ранения, один человек был госпитализирован. Под завалами, вероятно, может оставаться еще один человек. Спасатели продолжают поисковые работы", – писал тогда Семикин.

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Последствия российского авиа... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 9 октября, Россия также нанесла удар по Запорожью. Погиб мужчина, среди раненых – ребенок и полицейский.