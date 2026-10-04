В Запорожской области в результате ударов FPV-дронов погибли два человека, еще двое получили травмы. Фото

Россия убила двух человек в...

Россия ежедневно наносит удары по гражданскому населению Украины. В воскресенье, 4 октября, враг нанес удар по Запорожской области с помощью беспилотников.

В результате ударов FPV-дронов погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Удары РФ по Запорожской области 4 октября. Источник: Михаил Семикин

"Российские FPV-дроны убили двух человек и ранили еще двоих в Запорожском районе. В Кушугуме дрон атаковал территорию садового товарищества. Погиб 79-летний мужчина, ранена 77-летняя женщина. Поврежден дачный дом", – рассказал чиновник.

Кушугум на карте боевых действий. Источник: "Глубинное государство"

Еще один удар произошел в Новостепнянском. Российский FPV-дрон атаковал грузовик "КамАЗ", который двигался по улице. Водитель погиб, еще один мужчина получил ранения.

"Автомобиль уничтожен, загорелась сухая растительность. Пожар локализовали спасатели. За два часа российские дроны унесли две жизни и искалечили еще двух человек. Это террор, который Россия ежедневно совершает против жителей Запорожского района. Искренние соболезнования родным погибших. Раненым – скорейшего выздоровления", – подытожил Михаил Семикин.

Напомним также, что в воскресенье, 4 октября, враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области. Один человек погиб, в области есть раненые.

В этот же день российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.