Удар по аэродрому "Липецк": стало известно о потерях врага

13 ноября 2026 года Силы обороны Украины атаковали российский военный аэродром "Липецк-2" в городе Липецк. В результате удара повреждения получили один самолет, командно-диспетчерский пункт и ангар для ремонта.

Также ранения получили двое офицеров. Подробности обнародовал Telegram-канал "Досье шпиона".

Что известно

По имеющейся информации, аэродром использует 968-й опытно-инструкторский смешанный авиационный полк (воинская часть 81819).

В результате атаки повреждено оборудование командно-диспетчерского пункта и ангар для ремонта авиатехники.

Также осколками посекло корпус истребителя-бомбардировщика Су-34. Кроме того, ранения получили двое офицеров технической службы аэродрома.

Стоит отметить, что 14 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского военного аэродрома "Липецк-2".

По данным военных, во время атаки были повреждены ангар со специальным оборудованием для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт.

Карта. Источник: Google Maps

Напомним, в конце октября Липецк также оказался под атакой беспилотников. Известно о прилетах и пожаре в районе военного аэродрома.

В ночь на 15 ноября в российском Татарстане, в городе Нижнекамске, был атакован крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур". На территории предприятия разгорелся масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября украинские ударные беспилотники наведались в российский город Волгоград. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Там возник пожар.