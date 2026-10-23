Блог | Удар по "Азоту", возможное прекращение авиасообщения в Москве и повышение цены на дизель: что происходит в России

Без официального подтверждения Генштаба стало известно о том, что добрые птицы долетели до Перми и там, в населенном пункте Березняки, атаковали химический комбинат "Азот", входящий в состав концерна "Уралхим". По свидетельству очевидцев, налет произошел около шести часов утра, и после звуков пролета дронов на территории комбината прогремело несколько мощных взрывов, после чего там начался пожар и выброс каких-то газов. Местный гауляйтер ограничился лишь сообщением о том, что идет отражение воздушной атаки, и, наверное, просто задумался о том, сколько дронов удалось сбить, ведь это – важная часть заявления, после которой уже спокойно можно говорить о том, что обломки упали где-то в промзоне.

Далее текст на языке оригинала.

Загалом це логічно, бо це нафтозавод у Капотні посеред москви горить так, що цього не приховаєш, а в далеких Березняках може взагалі все вигоріти, і про це майже ніхто нічого не дізнається. Схема про все збите і падіння уламків у цьому випадку напрошується сама собою. Ну, а ми просто зазначимо, що завод виробляє сировину, яку відправляють на спеціалізовані підприємства, де з неї виробляють різного роду вибухівку, порохи та паливо для ракет. Власне, такі заводи якраз і будують для цих цілей, а цивільна продукція – вторинна, і її можна вважати прикриттям основного виду діяльності комбінату. Зокрема, ця продукція йде на Пермський пороховий завод, розташований зовсім поруч.

Крім того, добрі птахи відвідали ще один дуже цікавий дата-центр лаптів. Ідеться про дата-центр фіскальної служби лаптів, і як повідомляється, саме там зберігаються як дані самої податкової, так і різноманітних державних реєстрів. Наразі достовірно невідомо про те, яких саме пошкоджень і, відповідно – збитків завдано ураженим активам, але, судячи з усього, ворог отримав удар туди, де цього чекав найменше. Ну, а супутній ефект полягає в тому, що ворогові зараз демонструється поінформованість про критично важливі для нього активи, які перебувають у зоні досяжності наших засобів ураження.

Плюс до того, сьогодні набула розвитку вчорашня тема про те, що лапті готуються припинити комерційні авіаперевезення як мінімум з московського авіавузла, а можливо, і у всій європейській частині курника. Причому розвиток цього сюжету стався з несподіваного місця і вже з практичної площини. Виглядає це так:

"Аеропорт Внуково шукає підрядника для відновлення після можливого ракетного удару… загроза ракетного удару по Внуково та інших аеропортах – "дуже вагома причина заборонити пасажирське авіасполучення в росії до кінця сво".

Простіше кажучи, там вже немає сумнівів, що якщо не сьогодні, то завтра почне прилітати по інфраструктурі столичних аеропортів, і місцева влада робить наступний крок, визначаючи компанії, які можна буде задіяти для ліквідації наслідків таких ударів. Ну, а чоботи коментують це просто і однозначно: поки йде війна, з цими польотами треба прощатися і переходити на залізничний, а можливо – і на гужовий транспорт, бо ніхто не знає, що завтра буде з бензином і дизелем. І між іншим, щодо цін на пальне їхня преса пише цікаві речі:

"Уряд вивчає можливість додаткового підвищення цін на бензин та дизель на 2,1 рубля за літр, щоб компенсувати нафтовим компаніям витрати на імпорт палива. Ініціатором виступило Міненерго, яке звернулося до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна… У відомстві зазначили, що продаж закупленого за кордоном палива за поточними цінами на АЗС вертикально інтегрованих нафтових компаній завдає збитків у 13–18 рублів на літр навіть з урахуванням державної компенсації".

У цьому повідомленні цікаві не абсолютні цифри цін, а необхідність підвищення цін через імпорт палива. А, між іншим, ще зовсім недавно лисий маразматик розповідав про те, що 90% НПЗ вже відновлено, а решту 19% буде відновлено найближчими днями. І ось ці дні вже минули, а вони розробляють заходи щодо компенсації ціни імпортного палива. З огляду на це, виникає лише одне, суто технічне запитання: прутін щось, окрім брехні, ще говорить чи вже покінчив із цією ганебною практикою?