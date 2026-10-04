"Удары будут усилены": в России цинично умыли руки от террора в украинских городах

Минобороны России заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Российская сторона утверждает, что военные якобы наносят массированные удары по Киеву и другим украинским регионам из-за действий украинской стороны. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое распространил российский пропагандистский ресурс ТАСС.

В Минобороны РФ также обвинили Украину в атаках на российские объекты во время выборов в Госдуму, международного экономического форума в Санкт-Петербурге и в других случаях. При этом российское ведомство назвало украинские удары "террористическими".

Отдельно в заявлении упоминается удар по Белгороду, который пришелся на жилые кварталы. В Минобороны РФ заявили о погибших и раненых гражданских лицах, а также о повреждении многоквартирных и частных домов и автомобилей.

После этого в ведомстве пригрозили усилением ударов по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины. Ответственность за возможные последствия российская сторона возложила на Зеленского.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит боевые действия, если достижение ее целей мирным путем окажется невозможным.

"Планы, которые вынашиваются с целью нанести РФ сокрушительный удар, обойдутся дорого", — заявил Песков в комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину.

Москва якобы стремится к миру, однако при отсутствии возможности достичь его мирными средствами Россия будет продолжать войну.

Российская террористическая армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела повреждена тепломагистраль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.

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