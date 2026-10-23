Блог | Украина между войной на истощение и борьбой за стратегическую самостоятельность

УКРАИНА МЕЖДУ ВОЙНОЙ НА ИСТОЩЕНИЕ И БОРЬБОЙ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

События последних суток демонстрируют несколько взаимосвязанных процессов, которые будут определять дальнейший ход войны россии против Украины.

Противник продолжает военное давление, совершенствует средства поражения и активизирует разведывательно-диверсионную деятельность. Украина отвечает асимметричными операциями, развитием собственных оборонных технологий, контрразведывательными мерами и углублением военно-промышленного сотрудничества с партнерами.

Европа постепенно переходит от ситуативной военной помощи к развитию долгосрочных оборонных возможностей.

В то же время все очевиднее становится проблема, которую Украина больше не может игнорировать: критическая зависимость отдельных элементов национальной обороны от внешних технологических, политических и управленческих решений.

1. ФРОНТ: ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 22 октября, в течение суток произошло 146 боевых столкновений. Противник нанес 48 авиаударов, применил 167 управляемых авиабомб, почти 6 тысяч ударных беспилотников и совершил более 2100 обстрелов.

Высокая интенсивность боевых действий сохранялась на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском, Константиновском и других направлениях.

Приведенные показатели свидетельствуют о значительном масштабе боевой нагрузки, однако сами по себе не позволяют сделать вывод об оперативных прорывах или существенных территориальных изменениях.

Стратегическая оценка: российское командование продолжает тактику истощения украинской обороны, пытаясь использовать количественное превосходство в живой силе и отдельных видах вооружения.

Для Украины определяющими остаются не только удержание позиций, но и сохранение личного состава, устойчивости логистики, эффективности управления и способности наносить противнику непропорционально большие потери.

2. ОПЕРАЦИЯ "ВЕЛЕС": АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ УКРАИНЫ

22 октября корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщил о результатах подземной операции на Купянском направлении.

По информации военных, украинские подразделения преодолели более 15 километров по подземным коммуникациям, сочетая скрытное продвижение с наземными действиями и применением беспилотников.

Сообщается о захвате в плен более 30 российских военнослужащих и обезвреживании более 100 оккупантов.

По оценке участников операции, эти действия позволили сорвать конкретный замысел противника по использованию подземных коммуникаций для выхода в тыл украинских подразделений.

Стратегическая оценка: значение операции выходит за рамки локального тактического результата.

Украинские военные продемонстрировали способность изучать методы противника, адаптироваться к нестандартным условиям и превращать выявленные уязвимости в собственное преимущество.

В то же время успех отдельной операции не следует отождествлять с окончательным устранением угроз на всем Купянском направлении.

3. РОССИЙСКИЕ РАКЕТЫ: НОВАЯ ЭКОНОМИКА ВОЗДУШНОГО ТЕРРОРА

ГУР МО Украины обнародовало результаты исследования новой российской крылатой ракеты "Филин".

Согласно представленным характеристикам, ее дальность может достигать 1200 километров, скорость – 800 км/ч. В конструкции обнаружены электронные компоненты иностранного производства, в частности американского и китайского происхождения.

Важны не только технические характеристики ракеты, но и сама тенденция развития российского военно-промышленного комплекса.

Противник пытается расширить производство относительно дешевых средств поражения, используя унифицированные конструктивные решения и доступные компоненты.

Стратегическая оценка: российская стратегия направлена, в частности, на создание экономической асимметрии, при которой стоимость перехвата воздушных целей для Украины и ее союзников может существенно превышать стоимость их производства.

Соответственно, приоритетами остаются развитие многоуровневой ПВО, создание более дешевых средств перехвата и усиление международного контроля за поставками критических технологий в россию.

4. СПЕЦСЛУЖБЫ: ВОЙНА ВНУТРИ ОБОРОННЫХ СИСТЕМ

Военная контрразведка СБУ сообщила о разоблачении подозреваемого агента ФСБ в составе Вооруженных сил Украины.

По версии следствия, мужчину завербовали еще до мобилизации. Его подозревают в передаче противнику информации об украинском подразделении беспилотных систем.

Благодаря своевременному реагированию, по сообщению СБУ, удалось эвакуировать более 100 украинских военнослужащих.

Параллельно в Германии задержали гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

По данным немецкой прокуратуры, подозреваемый собирал информацию об оборонных предприятиях, производстве вооружений и военных объектах, связанных с обеспечением восточного фланга НАТО.

В обоих случаях окончательная правовая оценка остается за судом.

Стратегическая оценка: российские спецслужбы пытаются действовать одновременно против украинской армии, оборонной промышленности и европейской инфраструктуры военного обеспечения.

Особую опасность представляют агентурное проникновение, использование инсайдеров, получение доступа к логистическим цепочкам и сбор информации о производственных мощностях.

Это требует не ситуативного реагирования на отдельные разоблачения, а системной контрразведывательной работы на всех уровнях оборонного сектора.

5. ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ: ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНУЖДЕНИЯ

ГУР сообщило о проведении российскими силовыми структурами операции "Нелегал-2026" на временно оккупированных территориях Украины.

Украинцев, которые отказываются получать российские паспорта, оккупационная администрация фактически переводит в категорию "иностранцев", создавая основания для административного преследования и угроз депортацией.

На оккупированной Луганщине, по информации украинской разведки, давление распространяется даже на семьи с несовершеннолетними детьми.

Стратегическая оценка: принудительная паспортизация – не просто административная практика оккупантов, а инструмент изменения правового статуса населения, усиления политического контроля и закрепления последствий оккупации.

В долгосрочной перспективе это создает дополнительные угрозы реинтеграции территорий, защите прав граждан и восстановлению украинской юрисдикции.

6. STARLINK И STARSHIELD: КРИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Одним из наиболее тревожных международных сюжетов остаются сообщения об ограничении работы спутниковых сервисов SpaceX, которые используются для обеспечения украинских военных.

В публичном обсуждении фигурируют Starlink и Starshield – связанные, но не тождественные технологические решения, функции и условия использования которых необходимо разграничивать.

Американский сенатор Ричард Блюменталь инициировал проверку обстоятельств ограничения доступа к спутниковым возможностям.

Остается открытым вопрос, кто именно принимал соответствующие решения, каковы были их основания и насколько полно восстановлена работа сервисов.

В Европе эта ситуация усилила обеспокоенность зависимостью оборонных систем от частных технологических компаний.

Стратегическая оценка: проблема гораздо шире, чем отдельный технический инцидент.

Если функционирование критически важных военных систем может зависеть от непрозрачных решений внешнего поставщика, это создает системную уязвимость национальной обороны.

Украине необходимы резервирование каналов связи, диверсификация поставщиков, собственные технологические альтернативы и юридически определенные гарантии доступности критически важных сервисов.

Речь идет не об отказе от международного сотрудничества, а об устранении опасной монозависимости.

7. ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ЕВРОПА ПЕРЕХОДИТ К НОВОЙ МОДЕЛИ

22 октября украинское правительство приняло решение, направленное на расширение возможностей частного бизнеса по строительству защищенных подземных производственных объектов для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Параллельно Дания обеспечивает государственную кредитную гарантию на 750 млн датских крон для финансирования деятельности украинской компании Fire Point на своей территории.

В Великобритании Rheinmetall развертывает производство компонентов крупнокалиберных артиллерийских систем, восстанавливая важные промышленные возможности.

Также сообщается об открытии для Украины возможности закупать вооружение и боеприпасы через агентство НАТО NSPA.

Эти решения находятся на разных стадиях реализации, однако демонстрируют общую тенденцию.

Стратегическая оценка: Украина постепенно интегрируется в европейское оборонно-промышленное пространство, а европейские государства переходят от разовых поставок к формированию долгосрочных производственных и закупочных механизмов.

Однако кредитные гарантии, инвестиционные решения и открытие производственных мощностей еще не означают немедленного поступления готового вооружения на фронт.

Определяющими будут темпы запуска производства, его защищенность, кадровое обеспечение, доступ к комплектующим и фактические объемы продукции.

8. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

Эстония объявила о выделении 10 млн евро на оборонную поддержку Украины, в частности для обеспечения насущных потребностей в средствах ПВО и боеприпасах.

Во время визита в Киев премьер-министра Финляндии Петтери Орпо обсуждали дальнейшее оборонное сотрудничество, подготовку к зимнему периоду и поддержку энергетической устойчивости Украины.

Финляндия также объявила о выделении 2 млн евро гуманитарной помощи для обеспечения продовольственных потребностей и поддержки населения зимой.

Бельгия рассматривает возможность присоединиться к антибаллистической программе FREYJA, в частности с привлечением собственного оборонно-промышленного комплекса.

Румыния усиливает внимание к морскому наблюдению, противоминной обороне и противодействию беспилотным угрозам в Черном море.

Дания планирует расширять собственные дальнобойные возможности за счет закупки современных высокоточных ракет, в частности JSM и других систем.

Стратегическая оценка: европейские государства все четче осознают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью их собственной безопасности.

В то же время сохраняется опасный временной разрыв между политическим осознанием угроз, принятием финансовых решений и появлением реальных военных возможностей.

Именно скорость его преодоления будет определять способность Европы эффективно сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

9. ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ ОРУЖИЕ

По сообщениям народных депутатов, рассмотрение Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы исключили из проекта повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады.

Принятие соответствующих антикоррупционных решений связано с выполнением Украиной обязательств перед Европейским Союзом, в частности в рамках программы Ukraine Facility.

В то же время само изменение парламентской повестки дня еще не означает автоматического прекращения или потери всего объема европейского финансирования.

Отдельным направлением остается обеспечение устойчивости критической инфраструктуры, прежде всего в Киеве и других крупных городах, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Стратегическая оценка: в условиях затяжной войны эффективность государственных институтов напрямую влияет на обороноспособность, финансовую стабильность и доверие международных партнеров.

Коррупционные риски, задержки реформ, неэффективное управление и политические конфликты вокруг полномочий и ответственности создают дополнительные уязвимости.

Национальная безопасность начинается не только на фронте. Она в значительной степени зависит от качества государственного управления.

10. ДИПЛОМАТИЯ: ПЕРЕГОВОРЫ ЕЩЕ НЕ ОЗНАЧАЮТ МИРА

После контактов со специальным представителем США Стивом Виткоффом кремль заявил о принципиальной готовности вернуться к переговорному процессу с участием Украины и Соединенных Штатов.

Украина поддерживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны и обеспечение справедливого мира.

В то же время позиции сторон по оккупированным территориям, условиям прекращения боевых действий и будущим гарантиям безопасности принципиально различаются.

В Европейском Союзе также продолжается обсуждение возможного формата представительства Европы на будущих переговорах с россией.

Стратегическая оценка: российская сторона может использовать переговорный процесс не только для поиска договоренностей, но и для закрепления собственных требований, ослабления санкционного давления и формирования выгодной ей международной повестки.

Поэтому оценивать дипломатические перспективы необходимо по содержанию предлагаемых договоренностей, наличию действенных гарантий безопасности, механизмам контроля и реальным действиям противника.

Сам факт переговоров не является доказательством готовности кремля к справедливому миру.

11. БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ УКРАИНЫ

Американские СМИ сообщают о проработке Соединенными Штатами и Израилем сценариев возможных новых военных действий против Ирана после промежуточных выборов в США 3 ноября.

В то же время военное планирование не означает, что политическое решение о начале операции уже принято.

Для Украины потенциальная эскалация на Ближнем Востоке важна прежде всего из-за возможного перераспределения американских военных ресурсов, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и политического внимания.

Стратегическая оценка: новый масштабный конфликт в регионе может создать дополнительную конкуренцию за ограниченные оборонные ресурсы Запада.

В то же время конкретные последствия будут зависеть от масштаба, продолжительности и характера возможных боевых действий. Делать вывод о неизбежном сокращении помощи Украине пока преждевременно.

---

ИТОГОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Совокупность событий последних суток позволяет выделить пять взаимосвязанных приоритетов национальной безопасности Украины.

Первое – военная устойчивость. Сохранение боеспособности Сил обороны, развитие асимметричных возможностей, технологическая адаптация и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов.

Второе – контрразведывательная защита. Противодействие проникновению агентуры, диверсиям, утечкам чувствительной информации и попыткам противника получить доступ к критически важным элементам оборонной инфраструктуры.

Третье – оборонно-промышленная самодостаточность. Максимальное расширение собственного производства вооружений, прежде всего средств противовоздушной обороны, беспилотных и ракетных систем, а также углубление технологической интеграции с европейскими партнерами.

Четвертое – технологический суверенитет. Снижение критической зависимости от отдельных иностранных поставщиков, создание резервных каналов связи и развитие собственных технологических решений.

Пятое – институциональная устойчивость государства. Обеспечение эффективного управления, противодействия коррупции, прозрачного использования ресурсов и сохранения доверия международных партнеров.

Эти задачи не существуют отдельно друг от друга.

Без эффективной контрразведки невозможно надежно защитить оборонное производство. Без собственной промышленности сложно обеспечить долгосрочную боеспособность армии. Без технологической устойчивости даже современное оружие может потерять часть своей эффективности. А без надлежащего государственного управления невозможно полноценно реализовать ни одно из этих направлений.

МОЙ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Россия пытается выиграть войну не только на поле боя.

Ее стратегия предполагает одновременное истощение украинских военных и экономических ресурсов, подрыв государственных институтов, использование агентурных возможностей, ослабление доверия между Украиной и союзниками и создание условий для навязывания собственного видения завершения войны.

Это не означает, что все действия противника координируются в рамках единого безупречного плана. Но их совокупность формирует многоуровневое давление на украинское государство.

В то же время Украина уже не ограничивается пассивной обороной.

Наши военные демонстрируют способность проводить нестандартные операции. Оборонная промышленность постепенно расширяет свои возможности. Украинские технологические разработки интегрируются в европейское оборонное пространство. Спецслужбы продолжают противодействовать агентурным и диверсионным угрозам.

Однако успех этих процессов будет зависеть от того, сможем ли мы превратить отдельные достижения в целостную государственную стратегию.

Украина должна перейти от модели выживания благодаря внешней поддержке к модели устойчивости, основанной на собственных возможностях и надежных союзнических механизмах.

Это не означает отказа от партнеров. Напротив, сильная Украина должна быть интегрированной частью европейской и евроатлантической системы безопасности.

Но никакое внешнее политическое решение, технологическое ограничение или задержка военной помощи не должны ставить под угрозу само существование нашей обороны.

Стратегическая самостоятельность – это не изоляция. Это способность государства защищать себя при любых обстоятельствах, используя собственные ресурсы и союзнические возможности, но не становясь заложником чужих решений.

Именно за такую Украину мы сегодня воюем.

И именно такую Украину мы должны оставить после победы.