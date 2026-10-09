Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось

Украина научилась противодействовать российским баллистическим ракетам с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Хорошие результаты в этом показала система Lima.

Она воздействует на навигационные сигналы вражеских ракет и заставляет их отклоняться от курса. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Что известно о системе, защищающей от баллистических ударов

Авторы материала упомянули, как во время одной из атак в начале этого года Россия пыталась нанести удар двумя баллистическими ракетами по важному правительственному объекту в Киеве. Ни одна из них не долетела до цели: обе ракеты упали в реку Днепр.

Как оказалось, это стало результатом боевой работы подразделения радиоэлектронного подавления "Ночной дозор". Военные тогда применяли систему Lima.

Командир "Ночного дозора" с позывным "Алхимик" рассказал журналистам, что система Lima излучает сигнал на расстояние до почти 200 км. В этом радиусе она может выводить из строя дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.

Lima также доказала свою способность противодействовать российским аэробаллистическим ракетам "Кинжал". Бойцы "Ночного дозора" в ноябре прошлого года с ее помощью перехватили эту ракету, которую, как уверял российский диктатор Владимир Путин, "невозможно сбить".

"Невозможное" стало возможным после того, как система Lima, по словам офицеров подразделения, направила на ракету ложный навигационный сигнал, что заставило ее изменить направление и развалиться под давлением собственной скорости.

Защитники признают, что Lima иногда может создавать помехи для их собственных дронов во время операций. Однако они не сомневаются в эффективности радиоэлектронной борьбы.

По словам одного из украинских офицеров, "Лима" позволяет подавлять от 70% до 95% радиоуправляемых дронов, обнаруженных в секторе, где действует подразделение "Ночной дозор".

В условиях нехватки противоракетных средств Украина наращивает РЭБ

В материале отмечается, что Украина в целом очень активно использует средства РЭБ

Так, в Phantom Defense сообщили , что за год их системы обнаружили более 11 500 вражеских БПЛА, нейтрализовав около 7 500 из них.

А компания December1 увеличила поставки устройств РЭБ дальнего и ближнего радиуса действия с десятков единиц в 2024 году до тысяч экземпляров ежемесячно.

С развитием технологий у средств радиоэлектронной борьбы появилось больше потенциальных целей: от мобильных телефонов и систем спутниковой навигации до множества новых управляемых снарядов и дронов, а также традиционных радиостанций и радаров.

Издание также пишет, что военные корабли иногда связываются с другими судами с помощью лазеров, которые невозможно заглушить. В издании отметили, что Украина и Россия используют оптоволоконные кабели для прямого подключения дронов к операторам. Обе стороны располагают дронами с искусственным интеллектом, способными наводиться на цели и уничтожать их без необходимости получения команд от пилота.

Однако все эти методы имеют недостатки, подчеркнули в издании. Например, лазеры работают только на небольших расстояниях и при хорошей погоде, а дроны с оптоволоконной связью медленнее и менее маневренны.

По словам Вито Томаси, управляющего директора немецкого производителя дронов Quantum Systems, искусственному интеллекту еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем дроны смогут самостоятельно и надежно ориентироваться на местности на больших расстояниях.

Бойцы "Ночного дозора" рассказали журналистам, что системы Lima используются на всей территории Украины, что позволяет создать невидимую сеть для перехвата вражеских средств поражения.

И когда командам "Ночного дозора" удается заполучить сбитую цель, они тщательно изучают обломки, чтобы найти новые способы противодействия тем или иным средствам поражения.

Эффективность Lima зависит от типа цели и ее защиты от радиоэлектронного воздействия. Россияне постоянно совершенствуют системы навигации своих ракет и дронов, чтобы обходить украинские средства РЭБ.

Например, в конце 2024 года украинские военные обнаружили в российском оружии китайские антенны с управляемой диаграммой направленности, которые могут определять направление сигнала подавления и помогать обходить помехи.

После этого "Ночной дозор" совместно с производителем Lima разработал обновленную систему Lima Quant, призванную противодействовать таким технологиям. В ответ россияне увеличили количество антенн в своих системах.

Поэтому адаптация к новым условиям происходит постоянно – с обеих сторон.

Западные и украинские эксперты по противовоздушной обороне считают, что системы типа Lima могут срывать атаки баллистических ракет.

В то же время они не являются полноценной заменой Patriot. Кинетические перехватчики остаются важным элементом защиты от баллистических ракет. А РЭБ – значительно более дешевый способ противодействия отдельным воздушным целям.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам РЭБ, дальнобойных дронов и санкций против РФ. Были определены задачи на следующий год.