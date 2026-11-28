Украина во время атаки на Крымский мост использовала израильскую систему спутниковой связи HiSKY: что о ней известно

Во время атаки на незаконно построенный россиянами Крымский мост украинские военные использовали израильскую систему спутниковой связи HiSKY. Она является аналогом американской Starlink, которая с недавнего времени работает в Украине со значительными ограничениями.

По имеющейся информации, связь HiSKY использовали некоторые беспилотники, задействованные во время атаки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как Украина использовала HiSKY

По данным издания, израильскую систему спутниковой связи использовали некоторые украинские дроны во время атаки на Крымский мост.

Один из собеседников WSJ отметил, что, в отличие от Starlink, HiSKY работает на территории России. Украинские операторы беспилотников также использовали ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет.

Компания HiSKY не ответила на запросы издания о комментариях.

Чем HiSKY отличается от Starlink

По словам источника, израильская система сложнее в использовании и требует больше технических знаний. В частности, во время миссий должен присутствовать специалист.

Для сравнения, терминалы Starlink проще в эксплуатации. Поэтому HiSKY, вероятно, будут применять преимущественно для особо важных миссий, а не для ежедневных операций с использованием дронов.

Украинские войска вынуждены постоянно проводить такие рутинные операции, пока Россия продолжает вторжение.

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