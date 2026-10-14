Украина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов"

Вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксировалось более 100 вражеских БпЛА.

О движении целей сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В регионах работают силы ПВО.

Подробности атаки

По словам президента Владимира Зеленского, за ночь Россия запустила 124 дрона, еще 145 – в течение дня. А вечером в нашем небе постоянно фиксировались десятки "Шахедов". Под ударами оказались энергетика, логистика, железная дорога.

"Значительную часть дронов удалось сбить, но есть и попадания. По масштабам это одна из самых больших атак. Очевидно, что россияне пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, ведь именно от этой связи в значительной степени зависит работа дронов-перехватчиков", – сказал президент.

В 21:03 ВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны летели в юго-западном направлении по таким маршрутам: восток Сумской области/запад Харьковской области – восток Полтавской области/запад Харьковской области – восток Кировоградской области/север, запад и центр Днепропетровской области – север Николаевской области.

Наблюдатели отмечали, что у обычных "Шахедов" хаотичное движение в сторону западных и центральных областей. Также в областях фиксировались и реактивные дроны.

Движение вражеских БпЛА. Источник: monitor

Тем временем взрывы раздавались в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. Громко было и в Ивано-Франковске и Изюме на Харьковщине.

После 21:15 в воздушном пространстве Украины стало больше реактивных дронов. Они летели в направлении Днепра, Ивано-Франковска, Киева и Житомира.

По состоянию на 22:13 над Украиной находилось 87 вражеских дронов, по данным других мониторов – почти 100. Большинство из них это обычные "Шахеды".

Движение вражеских БпЛА. Источник: monitor

В Кропивницком снова раздались взрывы, также было громко в Кременчугском районе Полтавской области.

Последствия ударов РФ

Кировоградщина

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что зафиксировано попадание по одному из транспортных предприятий в Кропивницком районе. Также в районе повреждены жилые дома. В областном центре – попадание по придомовой территории многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и автомобили.

Также зафиксированы повреждения частного домовладения и автомобиля в Александрийском районе.

"Друзья, Кировоградщина, областной центр по-прежнему подвергаются массированной вражеской атаке. Логистика, транспортные и промышленные предприятия", – добавил Райкович.

По состоянию на 22:37 стало известно о двух погибших в областном центре.

Тернопольщина

Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что в 20:57 был зафиксирован удар по предприятию в Чортковском районе. На месте происшествия возник пожар.

К врачам обратились пять человек: двое были доставлены службами экстренной помощи, трое обратились самостоятельно.

Днепропетровщина

В Кривом Роге после сбития вражеского БпЛА обломки упали на нежилое здание. Началось тушение пожара, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 октября, российские войска нанесли удар по Луцку. Вследствие атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, возник пожар. Известно о шести погибших и пострадавших.