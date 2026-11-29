Украина разрывает сеть, питающую военную машину РФ: война уже идет в пяти морях – NYT

Менее чем за два месяца Украина атаковала 40 российских нефтяных и военно-промышленных объектов. А дальнобойные удары Сил обороны достигли расстояния более 2400 км и охватили пять морей.

Такими подсчетами поделилась газета The New York Times. Там считают, что сейчас Украина просто разрывает сеть, питающую военную машину РФ.

Украина разрывает военную машину РФ

В публикации The New York Times отмечается, что за 50 дней Украина нанесла удары по 40 российским нефтяным и военно-промышленным объектам РФ, в частности по топливному терминалу на берегу Белого моря в Арктике и заводу по производству ракетного топлива в глубине Сибири. В Балтийском море загорелся российский военный корабль, еще один был потоплен у берегов Ливии.. А в результате ударов по Крымскому мосту в Черное море обрушился участок его автомобильной части.

Украинские войска вынуждены... Развернуть

"Украина активизирует кампанию глубоких ударов, которая сейчас простирается более чем на 2 400 км и охватывает не менее пяти морей, стремясь разорвать сети, обеспечивающие военную машину Москвы топливом, вооружением и финансированием. Таким образом Киев превращает огромные географические масштабы России и ее удаленные военные и экономические активы в ее слабое место", –– говорится в материале.

Россия, казалось бы, превосходит Украину во всем, в том числе по количеству вооружений и средств поражения, а также личного состава. К тому же Украина сейчас страдает от нехватки ракет ПВО для защиты от российских ударов. Несмотря на все это украинские воины лишь наращивают темпы своих дальнобойных операций до рекордных значений, запуская в отдельные дни на территорию РФ, по утверждению NYT, более 1 тыс. дронов.

Издание пишет, что Москва ведет "теневую войну", которая включает поджоги, саботаж и покушения на убийство по всей Европе. Не гнушается агрессор и вторжениями в воздушное пространство НАТО и нападениями на суда в территориальных водах стран-членов НАТО. А Киев выискивает военные цели на огромной территории России, чтобы подорвать способность РФ наращивать силы.

В статье отмечается, что масштабы украинской кампании стали особенно очевидны на прошлой неделе, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному грузовому судну Sparta II в Финском заливе в восточной части Балтийского моря.

Уже на следующий день, за более чем 1 000 миль от Украины, украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" – один из новейших российских военных кораблей. Вместе с ним затонул боевой вертолет, находившийся на борту. Также было поражено грузовое судно, которое, по утверждению Киева, перевозило оружие.

Пока администрация президента США Дональда Трампа предлагала Москве все новые и новые стимулы, пытаясь ускорить окончание войны, Украина осуществляла, пожалуй, самые масштабные за всю войну атаки – по крайней мере, согласно сообщениям российского Минобороны. Там заявляли, что 16 ноября российская ПВО якобы сбила 1 336 украинских БПЛА, а на следующий день – целых 1 441 (цифра стала рекордной).

Издание отмечает, что Москва не сообщает, сколько украинских дронов достигают целей, и редко признает ущерб, нанесенный этими атаками. Однако аналитики, используя геолоцированные видеоматериалы, подтвердили десятки значительных ударов за последние недели.

"Расширение возможностей Киева обусловлено стремительным развитием отечественной оборонной промышленности. Эти возможности эволюционировали от модернизации коммерческих дронов до создания ударных систем на реактивной тяге и тяжелых крылатых ракет, способных доставлять полезную нагрузку весом в одну тонну на расстояние более 1 800 миль. Украина также ускоряет разработку собственных баллистических ракет. В то же время украинские инженеры стремительно внедряют искусственный интеллект во весь арсенал страны", – пишут в NYT.

Атакован НПЗ в Пермском крае

Горит Куйбышевский НПЗ. Источник: Exilenova+

Вместе с тем, говорится в статье, рост внутреннего производства сопровождается договоренностями о совместном производстве разведывательных дронов с Германией и соглашением с Великобританией о создании более 1 000 ударных дронов большой дальности.

Эти договоренности должны помочь Украине сохранить способность наносить удары по глубокому тылу РФ независимо от того, какие настроения будут преобладать в Вашингтоне.

Как рассказывал OBOZ.UA, 28 ноября стало известно, что Силы обороны Украины атаковали элитное российское подразделение БпЛА "Рубикон", которое обосновалось во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Во время одной из недавних операций удалось успешно поразить пункт постоянной дислокации и нанести захватчикам существенные потери: более 30 погибших и до 70 раненых.

В операции участвовали: батарея беспилотных авиационных комплексов Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, Центр специальных операций СБУ "Альфа", 422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe Сухопутных войск ВСУ, 427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" СБС.