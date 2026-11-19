Украина поразила Крымский мост ракетами "Нептун": в Генштабе раскрыли последствия новой атаки на "сухопутную артерию" врага

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Керченскому мосту, который Россия использует для обеспечения своих войск в оккупированном Крыму и на юге Украины. Для атаки применили береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ "Нептун"

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Цель поражена, железнодорожное полотно повреждено, а движение по мосту перекрыто.

Керченский мост остается важным элементом российской военной логистики. По нему оккупанты доставляют своим группировкам на юге топливо, боеприпасы и военную технику.

В Генштабе подчеркнули, что Россия годами использовала незаконно построенный мост как символ оккупации Крыма, одновременно заверяя в его неуязвимости.

Украинские военные также напомнили о предыдущих ударах по российской логистике. В частности, по результатам поражений подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов.

Так, 15 ноября были повреждены переправы через реку Северский Донец вблизи Пришиба в Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области. Еще один мост через Миусский лиман вблизи Лакедемоновки в Ростовской области получил повреждения 14 ноября.

Что известно о последствиях удара по Крымскому мосту

В Министерстве обороны Украины также прокомментировали последствия поражения Керченского моста. Там подчеркнули, что железнодорожная переправа является важным маршрутом, по которому Россия перевозит военные грузы в оккупированный Крым.

По оценке Минобороны, длина моста составляет 19 километров, а его строительство обошлось России в 228 млрд рублей. Для обустройства железнодорожного полотна использовали 38 тысяч шпал.

"Поезд дальше не едет", – отметили в ведомстве, комментируя остановку железнодорожного сообщения после атаки.

В Минобороны пояснили, что альтернативный маршрут снабжения российских войск проходит по суше вдоль линии фронта. Там российские военные грузы могут стать целями для украинских беспилотников.

В ведомстве также подчеркнули, что повреждение моста дает Украине дополнительное время и затрудняет обеспечение оккупационных группировок. "Чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, это уже третий удар по Керченскому мосту в течение недели. В ведомстве также напомнили, что только за предыдущую ночь Россия запустила по Украине 98 ударных беспилотников и ракеты.

Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России.Такие действия Украина осуществляет в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети показали, как сейчас выглядит Крымский мост после ударов по нему ВСУ 16-17 ноября. На кадрах видно, что на мосту нет арки и дорожного пролета автомобильной части конструкции.