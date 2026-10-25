Украина устроила РФ огненную ночь: атакован завод "Ависма" и ТРЦ в Белгороде

В ночь на 25 октября украинские войска нанесли новые удары по ряду российских регионов. Целью атаки стали промышленные предприятия и торговые центры.

В результате прилетов БПЛА на месте атак возникли масштабные пожары. Информацию о результатах операций опубликовали мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Белгороде

В Белгороде ночью был поражен ТРЦ "МегаГринн". Это один из самых больших ТРЦ региона площадью 163 тыс. кв. метров, где расположены более 200 магазинов, рестораны, кинотеатр.

Удар был нанесен в ночное время, когда комплекс был закрыт. Также в Белгороде зафиксировано повреждение жилищного фонда в результате работы российского ПВО.

Атакован ТРЦ в Белгороде. Источник: Exilenova

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за сутки над регионом было сбито и подавлено 200 беспилотников. Также он заявил, что в Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек, семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях.

Пермский край

Также украинские войска нанесли удары по химико-металлургическому предприятию "Ависма" в Пермском крае. По версии местной власти, в результате нападения "незначительные повреждения" получил промышленный объект. Губернатор Дмитрий Махонин утверждает, что завод продолжает функционировать в штатном режиме.

Предприятие "Ависма" – это крупнейший химико-металлургический завод в составе корпорации ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Оно является начальным и ключевым звеном замкнутого производственного цикла по получению титана и титановых сплавов в РФ.

На заводе осуществляется переработка титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата). Здесь производят губчатый титан – базовое сырье, которое затем отправляется на площадку ВСМПО в Верхнюю Салду (Свердловская область) для выплавки титановых слитков, проката, штамповок и деталей. Помимо губчатого титана, "Ависма" является основным производителем первичного магния и магниевых сплавов, а также хлорида ванадия. Влияние на армию РФ и военно-промышленный комплекс (ВПК)

Титановые сплавы составляют значительную часть силовых элементов конструкций и шасси истребителей (Су-30, Су-35С, Су-57), бомбардировщиков (Су-34, Ту-160М) и военных вертолетов (Ка-52, Ми-28). Продукция "Ависмы" идет на предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, например, "УДК-УМПО", "Пермские моторы"). Из титана изготавливают лопатки компрессоров, диски и корпуса авиационных двигателей (АЛ-31Ф, АЛ-41Ф1С, НК-32-02, ПД-14). Титановые сплавы используются в корпусах, соплах и элементах систем управления ракетных комплексов ("Искандер-М", "Кинжал", "Калибр", Х-101).

Напомним, 24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары.

Как писал OBOZ.UA, ранее в российском Орле прогремели взрывы. Сообщалось о попадании ракет в завод "Протон", который производит электронные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.