Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint

В украинской оборонной компании FirePoint заявили о первом запуске отечественной баллистической ракеты по территории РФ. Это тактическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км.

Об этом сообщила генеральный директор компании Ирина Терех. По ее словам, продолжается работа над украинской баллистикой большей дальности, которые также появятся в этом году.

Напомним: в этом месяце стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. 1 октября президент Владимир Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

Что известно о ракете FP-7

Ракету FP-7 разработала украинская оборонная компания Fire Point. О проекте производитель впервые публично сообщил в сентябре 2025 года, представив его на выставке MSPO в Польше. В феврале 2026 года компания уже показала видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.

По данным, приведенным производителем, FP-7 рассчитана на поражение целей на расстоянии до 200 км. Однако позже Fire Point заявила о возможности достижения дальности до 300 км в зависимости от массы боевой части.

Максимальная скорость ракеты оценивается примерно в 1500 м/с, а высота полета – до 65 км.

Характеристики баллистически... Источник: Fire Poin Развернуть

Заявленная масса боевой части составляет до 150 кг, а круговое вероятное отклонение – около 14 метров. Максимальная продолжительность полета оценивается примерно в 250 секунд, то есть чуть больше четырех минут. Ракета запускается с наземной платформы и оснащена инерциальной системой навигации.

FP-7 относится к тактическому баллистическому оружию: в отличие от крылатых ракет, которые значительную часть полета совершают по аэродинамической траектории, ракета FP-7 после разгона движется преимущественно по баллистической траектории. Высокая скорость на конечной части полета сокращает время, необходимое средствам противовоздушной обороны для ее обнаружения и реагирования на нее.

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