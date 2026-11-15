"Украина потеряла фантастическую женщину-воина": в боях с оккупантами погибла доброволица Раяна

В бою за Украину погибла защитница Раяна. Мусульманка по вероисповеданию, она добровольно присоединилась к добровольческому батальону имени Шейха Мансура, была оператором БпЛА.

О потере сообщили в общественной организации "Мусульманки Украины". Прощание с Раяной состоится в ее родной Одессе.

Раяна погибла в бою за Украину

Трагическая весть о гибели защитницы-доброволицы Раяны потрясла тех, кто ее знал.

Раяна. Источник: Фотография со страницы Раяны в Facebook

"На войне, защищая нашу страну, погибла наша сестра Раяна – украинка, служившая в добровольческом батальоне имени шейха Мансура, была оператором БПЛА. Пусть Всевышний Аллах примет ее добрые дела, будет милостив к ней и дарует лучшую награду в садах Рая. Пусть Аллах дарует терпение и силы ее родным и близким!" – говорится в публикации на странице ГО "Мусульманки Украины".

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Боевые товарищи Раяны не скрывают скорби из-за горькой утраты.

"В боях с проклятыми рашистскими оккупантами погибла Райана, доброволица батальона шейха Мансура, наша сестра-мусульманка, часто приходившая в мечеть в Киеве. Ее семья из Одессы, похороны состоятся там же", – написал Сейран Арифов.

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"Наша сестра-мусульманка Раяна отдала свою жизнь за Украину. Она была не просто мусульманкой, не просто воином – она была человеком, который сделал свой выбор и встал на защиту земли, которую считал своей Родиной. Ее вера, мужество и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Она доказала, что любовь к Богу, честь, достоинство и любовь к Родине не имеют национальности. Нам больно терять своих. Особенно тех, кто отдал самое дорогое – собственную жизнь, чтобы другие могли жить. Пусть Всевышний Аллах примет ее душу, простит ее грехи, дарует ей милость и высшее место в Джаннате. Раяна, твой подвиг не будет забыт. Ты навсегда останешься нашей сестрой", – написал еще один воин, Мурад Насиров.

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Волонтерка Ольга Коновал призналась: никак не может поверить в реальность утраты.

"Первое, что приходит в голову: пусть кто-нибудь скажет, что это ошибка! Кажется, совсем недавно виделись, разговаривали, переписывались, лайкали публикации друг друга. И вдруг все. Конец. Раяну убила Россия. Россияне, от которых она ушла защищать свой дом, свою семью и свою страну. Нас с вами. Каждого. Она была из тех людей, о которых, когда я рассказываю, мои знакомые думают: такого уж точно не может быть", – написала Ольга.

Фотография со страницы Раяны в Facebook

Фотография со страницы Раяны в Facebook

Она поделилась пронзительно трогательными воспоминаниями о Раяне, из которых, словно из фрагментов мозаики, складывается образ этой невероятной женщины.

"Она до последнего оберегала мечеть в Констасе (Константиновка Донецкой области. – Ред.) и кормила нас там невероятно вкусной шурпой. Носила за плечами огромный баул, больше нее самой, и всегда была готова дать отпор кому угодно. Удивилась, когда я рассказала ей, что существует женская военная форма маленьких размеров, а потом с радостью показывала мне обновки, которые получила. Как мы тогда радовались!" – вспоминает Ольга Коновал.

Фотография со страницы Раяны в Facebook

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"Мы много разговаривали о христианстве и мусульманстве, и всегда это было о безусловном уважении и желании знать и понимать больше. Она так и не научила меня основам ножевого боя, но я всегда подшучивала над ней за это, потому что эта женщина умела искать приключения. Этот текст можно писать и писать. Ведь это женщина, о которой есть что рассказать. А пока я просто хочу, чтобы вы знали: Украина потеряла фантастическую женщину-воина. Мы все ее потеряли. Каждый. А в моей минуте молчания с сегодняшнего дня появилось еще одно дорогое мне имя – Раяна. И эта минута становится все длиннее и длиннее… Спасибо, моя милая, что ты появилась в моей жизни. Спасибо, что ты была, есть и навсегда останешься в истории моей страны!" – – добавила она.

Скриншот сообщения

Фото со страницы Раяны в Facebook

Фото со страницы Раяны в Facebook

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