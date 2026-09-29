"Украина выигрывает время для Европы": Порошенко призвал ЕС переориентировать промышленность на военные нужды

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время выступления на Политической ассамблее Европейской народной партии в Тулузе призвал партнеров в срочном порядке нарастить производство современных видов вооружений. Он провел параллели с 30-ми годами прошлого века и отметил: у Европы нет времени на долгие дискуссии о переходе на военные рельсы, поскольку российская агрессия уже вплотную приблизилась к ЕС, и только Украина ее сдерживает.

"Украина сегодня – это не просто защитная стена для Европы. Украина выигрывает время для Европы – для восстановления оборонной промышленности, для перевода вашей промышленности на военные рельсы. Пожалуйста, не тратьте это время впустую. Цену за это время украинцы платят своими жизнями", – сказал Порошенко.

"Россия имеет преимущество в масштабах военного производства. Она может производить тысячи ударных беспилотников и сотни ракет. Теперь, когда так называемые "выборы" в России закончились, ожидайте еще большего наращивания производства и ожидайте мобилизации. Есть информация, что Россия заказала более полумиллиона шлемов и сотни единиц бронетехники", – констатирует пятый президент.

"Украина научилась быстро адаптироваться и быстро изобретать. Поэтому вопрос уже заключается не только в том, у кого лучшие технологии. Вопрос в том, кто может масштабировать производство. Чтобы победить Россию, нам недостаточно просто выжить. Мы должны помнить, что должны превзойти ее в производстве. И это задача не только Украины. Это задача Европы. Ваша задача", – подчеркивает Порошенко.

"Наша формула должна быть простой. Технологии дают нам преимущество. Масштаб дает нам силу. Украина не может сделать это в одиночку. Нам нужен масштаб вашего промышленного производства. А промышленное преимущество дает нам возможность победить. Я не могу понять одного: как Европа, столь более крупная, богатая и инновационная, чем Россия, все еще отстает от российского военного производства? Европа обладает большим потенциалом, однако Россия имеет больший объем выпуска", – отметил Порошенко.

Он также призвал укреплять европейское и трансатлантическое единство и ослаблять Россию с помощью санкций.

"Нам нужно объединить американские технологии, европейские промышленные мощности и украинский боевой опыт. Вместе мы можем создать такую оборонно-промышленную базу, с которой Россия просто не сможет сравниться. Мы должны ослабить военный и экономический потенциал России. Более жесткие санкции. Меньше денег для российской военной машины. Цель проста: Россия не должна иметь возможности опередить нас в производстве. К сожалению, последний пакет санкций ЕС привел к тому, чего никто не хотел видеть: ослаблению санкций в отношении некоторых состоятельных россиян, приближенных к Путину. Этого просто не должно было произойти ни сейчас, ни в будущем", – отметил пятый президент.

"Нам нужна более сильная Украина за столом переговоров. Лучший способ укрепить переговорную позицию Украины – это укрепить саму Украину. У нас есть один из лучших дипломатов в мире для этих переговоров с Россией – Вооруженные Силы Украины. Потому что Путин понимает язык силы, и наши Вооруженные Силы научились разговаривать с Путиным именно на этом языке", – сказал Порошенко.

По мнению лидера оппозиции, именно во время войны важными факторами устойчивости внутри Украины являются демократия, верховенство права и проведение реформ.

"Демократия во время войны – это не роскошь. Это ценность. Это источник нашей силы. Мы отличаемся от России. Единство во время войны имеет не меньшее значение, чем оружие. Мы продемонстрировали это в 2022 году. Мы должны продемонстрировать это и сейчас. Patriot, ракеты-перехватчики, коалиция и правительство национального единства. Нация должна быть единой. И это действенные шаги против коррупции, против наступления на оппозицию, против наступления на демократию", – говорит Порошенко.

"Реформы во время войны – это не бремя. Борьба с коррупцией – не бремя. Они являются мощным стимулом к устойчивости, особенно в войне на изнурение. Верховенство права – это не лозунг. Это обязательное требование. Особенно для страны, находящейся в состоянии войны", – говорит Порошенко.

"И о движении Украины к членству в ЕС. Наше продвижение должно быть неудержимым, но основываться на реальных заслугах. Оно должно ускориться. Европейский Союз с Украиной, безусловно, станет сильнее", – считает пятый президент.

"Условия для справедливого и прочного мира создаются не только на поле боя. Действительно, все должно начинаться с всеобъемлющего, безоговорочного прекращения огня. Прекратить убивать людей – это наше категорическое требование к Путину. Именно так я поступил в 2015 году, когда мы зафиксировали Минские соглашения и выиграли время для укрепления Вооруженных Сил. Мир не создается только благодаря международным контактам. Он не создается только масштабными действиями Европы. Он также создается построением более сильной европейской Украины", – подчеркнул Петр Порошенко.

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