Украина вводит режим прекращения огня в оккупированных Олешках: что нужно знать

Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени вводит режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Режим тишины необходим для проведения гуманитарной операции, в частности доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному передвижению гражданского населения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины будут обеспечивать выполнение соответствующих решений ради безопасности и спасения украинских граждан.

Для чего вводят режим тишины

Основная цель прекращения огня – создать условия для проведения гуманитарной операции в Олешках, которые находятся под временной оккупацией России.

"Режим тишины устанавливается исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые сейчас находятся в городе, и подготовки к свободному передвижению гражданского населения из Олешек", – говорится в сообщении.

В этот период планируется доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе, а также подготовить условия для свободного передвижения гражданского населения из Олешек.

Что важно знать гражданским

Генштаб призвал жителей Олешек и всех, кто следит за ситуацией, быть особенно осторожными с информацией, которую они получают и распространяют.

Речь прежде всего идет о сообщениях о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн. В Генштабе призвали не доверять непроверенным сообщениям и не распространять слухи, поскольку такая информация может создать дополнительные риски для людей, которые будут участвовать в гуманитарной операции.

Получать информацию о ходе операции рекомендуют исключительно из официальных источников.

Силы обороны обеспечат соблюдение режима тишины

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям временно оккупированных Олешек.

В то же время военные будут обеспечивать выполнение принятых решений о режиме прекращения огня, чтобы создать необходимые условия для гуманитарной операции, безопасности и спасения мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, режим тишины должен начаться во вторник, 27 октября, и продлиться несколько суток. Во время этого локального перемирия в оккупированные Олешки должны приехать три гуманитарные миссии. Речь идет о представителях Украины, государства-агрессора России, а также Соединенных Штатов Америки.