Украина нашла бреши в российской ПВО и заставляет РФ платить за войну – ISW

Украинские удары большой дальности все больше подрывают способность РФ обеспечивать внутренние потребности в топливе. Купить бензин россияне могут не везде, в ряде регионов и крупных городов наблюдается дефицит бензина, на АЗС вводят ограничения.

Такой результат стал возможен благодаря тому, что Украина нашла бреши в российской системе ПВО, через которую украинские дроны и ракеты доставляют развязанную Россией войну обратно к россиянам. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

В России набирает обороты топливный кризис

Аналитики подчеркнули, что дальнобойная кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры все больше затрудняет способность России производить достаточно топлива для удовлетворения внутреннего спроса.

Украинский Центр стратегических коммуникаций 28 ноября сообщил, что бензин, который россияне могут купить, есть в наличии лишь на половине АЗС России.

В то время как Челябинск, Екатеринбург и другие российские города страдают от дефицита топлива на заправках, россияне пытаются скупать его в больших количествах – про запас.

Крымский Telegram-канал, который часто сообщал о дефиците топлива в оккупированной части Украины, утверждал, что российские власти еще с 21 ноября ввели ограничения на продажу топлива в Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Томской и Новосибирской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях.

Канал утверждал, что на некоторых заправках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области закончился бензин АИ-95, там ввели ограничение на покупку – не более 30 литров на клиента.

Российские власти начали вводить ограничения на продажу топлива в Москве и Московской области в середине ноября 2026 года из-за последствий украинской ударной кампании против российских нефтеперерабатывающих заводов.

В последние недели украинские войска усилили удары по российской нефтяной инфраструктуре. По меньшей мере с 30 октября практически ежедневно прилетало по объектам нефтяной отрасли. И, по подсчетам Reuters, с конца октября по 10 ноября украинским защитникам удалось сократить примерно на 30% российские мощности по переработке нефти.

Переработка сырой нефти к 20 ноября сократилась примерно на 45%.

23 ноября издание Bloomberg сообщило, что украинские удары с начала ноября 2026 года были направлены на объекты, на которые приходится более половины общих мощностей России по переработке нефти.

Вице-премьер-министр России и министр экономики Александр Новак 25 ноября был вынужден признать, что российский рынок топлива находится под сильным давлением из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

"Усиленная ударная кампания Украины демонстрирует постоянную способность Украины использовать уязвимости российской противовоздушной обороны, поскольку Россия не может должным образом защитить все свои стратегические объекты на своей огромной территории имеющимися у нее ресурсами противовоздушной обороны и людскими ресурсами, а также навязывать России внутренние издержки за ее войну в Украине", – резюмировали аналитики.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ISW предупреждали, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Молдове, чтобы сорвать ее выход из СНГ.