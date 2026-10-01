"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео

Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский 1 октября обнародовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. Президент поблагодарил разработчиков и производителей ракеты за результат.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше – производство. Слава Украине!" – прокомментировал глава государства опубликованное видео.

На кадрах запечатлен момент старта ракеты с наземной пусковой установки. При этом Зеленский не раскрыл место запуска, цель, дальность полета и результаты поражения. Других подробностей о первом боевом применении FP-7 глава государства пока не сообщил.

Заявление президента стало публичным подтверждением перехода FP-7 от этапа испытаний к боевому применению.

Еще в сентябре 2026 года компания Fire Point сообщала о начале военных испытаний ракеты, а ранее производитель заявлял о проведении летных испытаний.

Что известно о ракете FP-7

Ракету FP-7 разработала украинская оборонная компания Fire Point. О проекте производитель впервые публично сообщил в сентябре 2025 года, представив его на выставке MSPO в Польше. В феврале 2026 года компания уже показала видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.

По данным, приведенным производителем, FP-7 рассчитана на поражение целей на расстоянии до 200 км. Однако позже Fire Point заявила о возможности достижения дальности до 300 км в зависимости от массы боевой части.

Максимальная скорость ракеты оценивается примерно в 1500 м/с, а высота полета — до 65 км.

Заявленная масса боевой части составляет до 150 кг, а круговое вероятное отклонение – около 14 метров. Максимальная продолжительность полета оценивается примерно в 250 секунд, то есть чуть больше четырех минут. Ракета запускается с наземной платформы и оснащена инерциальной системой навигации.

FP-7 относится к тактическому баллистическому оружию: в отличие от крылатых ракет, которые значительную часть полета совершают по аэродинамической траектории, ракета FP-7 после разгона движется преимущественно по баллистической траектории. Высокая скорость на конечной части полета сокращает время, необходимое средствам противовоздушной обороны для ее обнаружения и реагирования на нее.

От испытаний – к боевому применению

Fire Point начала публичную презентацию FP-7 в 2025 году, после чего ракета прошла серию испытаний. В феврале 2026 года были обнародованы первые кадры ее запуска, а в сентябре производитель сообщил о переходе к военным испытаниям.

Теперь президент Украины заявил уже о первом боевом применении FP-7. Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость перехода к производству, что свидетельствует о намерении масштабировать выпуск этого оружия после полученных в боевых условиях результатов.

В то же время конкретные масштабы будущего производства, сроки его развертывания и количество ракет, которые Украина планирует производить, пока не разглашаются.

Разработка FP-7 является частью программы FREYJA, цель которой – создание отечественной противоракетной системы ПВО для перехвата ракетных угроз. В рамках этого проекта ракета FP-7 рассматривается как перспективный перехватчик, способный уничтожать баллистические цели.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале июня украинская компания Fire Point продемонстрировала успешное испытание ракеты FP-7.X. В ходе испытания был выполнен полностью управляемый маневренный полет.

В сентябре Fire Point перевела баллистическую ракету FP-7 на этап военных испытаний. Этот этап также является частью процесса кодификации ракеты.