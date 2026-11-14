Time to read1 мин
5,4 т.

Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео

София Закревская

Украинские операторы дронов...

Источник: Скриншот видео. Коллаж OBOZ.UA

Развернуть

Силы обороны Украины продолжают выбивать логистику российских оккупационных войск. Операторы дронов точными ударами уничтожают грузовики врага.

Такими кадрами от 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поделились на официальных ресурсах Генштаба ВСУ. Дроноводы этого подразделения нанесли удары по оккупантам.

"Продолжаем системно выбивать логистику врага: свежая подборка уничтожения грузовиков российской армии", – отметили военные.

На опубликованных кадрах можно увидеть ряд точных ударов по транспорту, которым россияне перевозят боеприпасы, топливо, личный состав, вооружение и строительные материалы.

Операторы дронов обнаруживаю...

Источник: Скриншот видео

Развернуть

Цель за мгновение до удара.

Источник: Скриншот видео

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВооруженные Силы УкраиныБПЛА
0