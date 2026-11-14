Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео

Силы обороны Украины продолжают выбивать логистику российских оккупационных войск. Операторы дронов точными ударами уничтожают грузовики врага.

Такими кадрами от 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поделились на официальных ресурсах Генштаба ВСУ. Дроноводы этого подразделения нанесли удары по оккупантам.

"Продолжаем системно выбивать логистику врага: свежая подборка уничтожения грузовиков российской армии", – отметили военные.

На опубликованных кадрах можно увидеть ряд точных ударов по транспорту, которым россияне перевозят боеприпасы, топливо, личный состав, вооружение и строительные материалы.

Операторы дронов обнаруживаю... Источник: Скриншот видео Развернуть

Цель за мгновение до удара. Источник: Скриншот видео

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.