Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео
Украинские операторы дронов...
Источник: Скриншот видео. Коллаж OBOZ.UA
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Силы обороны Украины продолжают выбивать логистику российских оккупационных войск. Операторы дронов точными ударами уничтожают грузовики врага.
Такими кадрами от 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поделились на официальных ресурсах Генштаба ВСУ. Дроноводы этого подразделения нанесли удары по оккупантам.
"Продолжаем системно выбивать логистику врага: свежая подборка уничтожения грузовиков российской армии", – отметили военные.
На опубликованных кадрах можно увидеть ряд точных ударов по транспорту, которым россияне перевозят боеприпасы, топливо, личный состав, вооружение и строительные материалы.
Операторы дронов обнаруживаю...
Источник: Скриншот видео
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Цель за мгновение до удара.
Источник: Скриншот видео
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.
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