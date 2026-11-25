Украинские дроны атаковали Самарскую область РФ, горят два НПЗ. Фото и видео

В ночь на среду, 25 ноября, Самарская область РФ оказалась под атакой украинских дронов. В частности, громко было в Сызрани – там целью БпЛА стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов на объекте вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщают Supernova+ и Exilenova+.

Пожар в Сызрани. Источник: Supernova+

Позже стало известно, что в городе Самара был атакован еще один НПЗ – Куйбышевский. Там тоже вспыхнул пожар.

Куйбышевский НПЗ. Источник: Exilenova+

Куйбышевский НПЗ. Источник: Exilenova+

Также, вероятно, ударные дроны Сил обороны Украины поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в поселке Просвет.

ЛПДС "Самара" – крупный узел транспортировки, хранения и смешивания нефти системы "Транснефть" (оператор – АО "Транснефть – Приволга").

Вероятно, дроны атаковали ЛПДС "Самара". Источник: Exilenova+

Сызрань и Самара на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 ноября стало известно об атаке Сил обороны на Пермский край РФ. Там под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На предприятии вспыхнул пожар.