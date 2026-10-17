Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео

Украинские пограничники сбили российский дрон-камикадзе в Черновицкой области. БПЛА удалось ликвидировать в непосредственной близости на границе с Молдовой.

В результате падения дрона разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Атака на запад Украины

Огневая группа пограничников Черновицкого отряда зафиксировала движение вражеского беспилотника, вероятно типа "Гербера", недалеко от государственной границы с Молдовой на участке отдела "Сокиряны".

Военнослужащие открыли огонь и поразили цель. В результате падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Обломки БПЛА. Источник: Скриншот

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