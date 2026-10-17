Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео
Пограничники уничтожили росс...
Источник: Скриншот ролика
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Украинские пограничники сбили российский дрон-камикадзе в Черновицкой области. БПЛА удалось ликвидировать в непосредственной близости на границе с Молдовой.
В результате падения дрона разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Атака на запад Украины
Огневая группа пограничников Черновицкого отряда зафиксировала движение вражеского беспилотника, вероятно типа "Гербера", недалеко от государственной границы с Молдовой на участке отдела "Сокиряны".
Военнослужащие открыли огонь и поразили цель. В результате падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было.
По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
Обломки БПЛА.
Источник: Скриншот
Напомним, 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Сумах. Вследствие обстрела погиб 42-летний мужчина.
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