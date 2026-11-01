Украинские СБС каждую 41 секунду поражали цель: "Мадьяр" отчитался о рекордах

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины подвели итоги работы за октябрь, зафиксировав рекордные показатели эффективности с начала полномасштабного вторжения. Благодаря высокой интенсивности вылетов и высокой точности ударов, октябрь стал самым продуктивным месяцем по ликвидации сил противника.

В результате успешных ударов ВСУ враг понес огромные потери в технике и живой силе. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Рекордные показатели потерь

В течение октября операторы СБС каждый 159 секунд выводили из строя пехоту противника, а каждые 41 секунду наносили успешные поражения по вражеским объектам и технике. В сравнении с предыдущими месяцами показатели уничтожения живой силы оккупантов существенно выросли:

+52,55% (11 010 человек) по сравнению с августом;

+24,71% (13 468 человек) по сравнению со сентябрем.

Общие потери вражеской пехоты в зоне ответственности группировки за месяц составили 16 796 человек.

Статистика задействованных сил и ликвидации

Среднесуточный показатель ликвидированных сил противника достигал 542 человек, а пиковый результат был зафиксирован 24 октября, когда за одни сутки потери врага составили 701 человека.

Ключевые цифровые итоги месяца:

64 807 единиц – общее количество пораженных вражеских целей (в среднем 2091 цель в сутки);

255 605 боевых миссий – суммарный объем выполненной работы, из которых 151,5 тысячи составили ударные вылеты, а 104 тысячи – разведывательные.

Ключевые направления и верификация

Наиболее интенсивные и результативные бои велись на двух основных участках фронта. На Покровско-Добропольском (7 360 человек), а также на Александровском и Гуляйпольском направлениях (4 312 человек) пришлось около 69,49% от общего объема потерь противника (11 672 из 16 796).

Отмечается, что приведенная статистика отражает исключительно результаты подразделений Группировки СБС и не включает показатели других родов войск Сил обороны Украины. Все предоставленные данные верифицированы в украинской системе ситуационной осведомленности Delta. Полный отчет по категориям пораженных целей доступен на официальном онлайн-табло подразделения.

Потери российской армии. Источник: СБС ВСУ

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